Nieuwe Xeon workstation-chips van Intel: meer cores om AMD te bestrijden

De nieuwste generatie Xeon workstation-chips zijn een doorontwikkeling van de vorige. Deze Sapphire Rapids-refresh is vooral een poging van Intel om AMD weer voorbij te streven.

De Xeon W-3500- en W-2500-series zijn niet geheel verrassend de opvolgers van de W-3400 en W-2400-chips. Net als voorheen is de nadruk op mult-GPU-ondersteuning, multi-threaded workloads en betrouwbaar geheugen. Single-threaded prestaties blijven ook zoals altijd achter op de i9 Core-serie, dus elke workstation-gebruiker moet goed nadenken over de specifieke use-case.

Andere voordelen van Intel’s Xeon-lijn draaien om vPro en snelle re-deployment van OS images dankzij Active Management. Dit is opnieuw echter niet nieuw.

Wel verschillen

Toch is er genoeg veranderd aan deze refresh van Sapphire Rapids, de codenaam voor de architectuur achter de vorige en de nieuwste generaties Xeon. Nieuw is de ondersteuning voor sneller DDR5-geheugen en ook is het aantal cores per SKU veelal met 4 omhooggegaan, zoals bij het topmodel, de w9-3595X met 60 cores.

Ten opzichte van de vorige generatie is de prestatiewinst circa 10 procent voor multi-threaded workloads, waar je eigenlijk een Xeon voor koopt. Dat is net ietsje beter dan de verhoging van de core count doet vermoeden.

Wie al wat sinds 2019 dezelfde Xeon-workstation draait, heeft (zoals je eigenlijk wel moet verwachten) grote prestatiewinsten in het verschiet. Simulaties in bekende architectuursoftware zouden tot wel 59 procent sneller verlopen en media-rendering is grofweg twee keer zo snel op Xeon 3500 als gold voor Xeons uit de 3200-serie.

Wattage-prijs

Roger Chandler, VP Client Computing Group en GM, Creator and Workstation Solutions bij Intel, legt uit dat CPU’s ook erg relevant zijn in het GenAI-tijdperk. Sommige workloads zijn zeer data-intensief, maar hebben helemaal geen GPU-ondersteuning. Daar heeft Intel een duidelijk voordeel tegenover AMD’s Threadripper-lijn. Zo is upscaling binnen Topaz Labs Video AI Pro vele malen sneller op een Xeon dankzij Advanced Matrix Extensions en profiteren data-intensieve workloads veelal van de AVX-512 instructieset door hoge parallelisatie.

De Xeon-lijn heeft wel een Wattage-prijs te betalen. De W-3500-serie kan tot 385W opeisen, terwijl de W-2500 tot 250W gaat. Nu heeft de Threadripper-lijn ook forse TDP’s, maar daar gaat het om processors met hogere core counts.

Lees ook: AMD wint terrein met Epyc in servers – en groeit overal