Schneider Electric lanceert koelsysteem voor edge en microdatacenters

Schneider Electric, een specialist op het gebied van energiebeheeroplossingen en toepassingen voor IT-omgevingen, heeft recent een compact koelsysteem op de markt gebracht voor gebruik in edge computing- en microdatacenteromgevingen. Deze oplossing kan direct in een IT-rack worden gemonteerd.

Edge computing gaat voor bedrijven steeds meer een rol spelen in hun digitale strategie. Dit betekent ook dat de omvang van datacenters hierop in gaan spelen. Het microdatacenter is daardoor sterk in opkomst. Speciaal voor deze edge- en microdatacenteromgevingen heeft de specialist op het gebied van energiebeheer voor IT-omgevingen een speciale koeloplossing ontwikkeld die geen additionele ruimte inneemt.

De nu gepresenteerde Uniflair Rack Mounted Cooling 3.5kW 5U DX-koeloplossing kan onder in een IT-rack worden gemonteerd, zodat er meer vloerruimte beschikbaar komt. Hierdoor kan de beperkte ruimte waarin edge- en microdatacenters zich vaak bevinden beter worden benut. De leverancier vindt daarom deze oplossing vooral geschikt voor de edge- en microdatacenters in de retail, de banksector, de gezondheidszorg, de lichte maakindustrie en het onderwijs.

Specificaties

De koeloplossing kan onder in een IT-rack worden geplaatst en is volledig leverancier-onafhankelijk. De Uniflair Rack Mounted Cooling beschikt over een nauwkeurige temperatuurregeling voor het koelen van enkele racks, zonder daar extra koeling voor in te zetten.

Ook het operationele beheer is eenvoudig. De variabele capaciteit biedt continue en automatische aanpassing van ventilator- en compressorsnelheid om 0,5 kW tot 3,5 kW koeling te leveren. Dit moet de koeling efficiënter maken en uiteindelijk de operationele kosten te verlagen. Tevens kan onderhoud snel een eenvoudig worden uitgevoerd.

Beheermogelijkheden

Voor extra mogelijkheden kan de rackgebaseerde koeling het EcoStruxure-platform van Schneider Electric gebruiken. Met dit platform hebben klanten wereldwijd toegang tot de prestaties en status van de geïnstalleerde koelingselementen.

Met behulp van de eigen datacentermanagement (DCIM)-software EcoStruxure IT Expert en EcoStruxure Asset Advisor kunnen zij dan overal en altijd de noodzakelijke wijzigingen in de infrastructuur doorvoeren. Ook valt met dit platform 24×7 support van experts van Schneider Electric in te roepen. De Uniflair Rack Mounted Cooling is per direct leverbaar.