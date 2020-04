Pure Storage breidt technische samenwerking met SAP uit

Storagespecialist Pure Storage en ERP-gigant SAP hebben hun samenwerking op technisch gebied verder uitgebreid. Als verse Platinum-partner heeft de storagespecialist nu zijn FlashArray-toepassingen weten te certificeren voor het SAP S/4HANA-platform.

Met de certificering binnen het SAP PartnerEdge-programma en de daaruit voortvloeiende diepere technische samenwerking, is het voor Pure Storage nu mogelijk om klanten beter te helpen met het draaien van hun belangrijkste SAP workloads. Vooral als het gaat om de inzet van de FlashArray-toepassingen in combinatie met SAP’s bekende cloudplatform SAP S/4HANA. Pure Storage zet hiervoor onder meer zijn Pure FlashArray//X R3-toepassingen in.

Concrete samenwerking

De samenwerking wordt volgens beide partijen concreet vormgegeven door gezamenlijke technische ondersteuning, het opzetten van gezamenlijke ‘competency’ centra en bredere technologische integratie.

Op dit laatste vlak gaat het dan vooral om gebieden als AI voor zakelijke toepassingen, het verder ontwikkelen van het SAP S/4HANA-platform, cloud computing in het algemeen, storage en virtualisatie-oplossingen.

Meer succes voor klanten

Al deze samenwerking moet in een overkoepelend raamwerk worden gevat die een verdere integratie tussen de oplossingen en toepassingen van beide partijen mogelijk maakt. Natuurlijk moet de nu verstevigde samenwerking tussen de storage- en de ERP-specialist ertoe moet leiden dat klanten uiteindelijk betere resultaten behalen, meer winst maken en sneller kunnen innoveren.