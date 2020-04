Scale Computing biedt nu cloudstorage van Acronis

De specialist in hyperconverged-, virtualisatie- en edge-oplossingen Scale Computing breidt de samenwerking met dataprotectie-specialist Acronis uit. Met Acronis Cloud Storage hebben eindgebruikers nu de beschikking over cloudgebaseerde backup storage voor disaster recovery-toepassingen.

Eindgebruikers van het Scale Computing HC3-platform van de hyperconverged-specialist beschikken met de cloudgebaseerde backup storage-oplossing over een goed beveiligde locatie voor de backup van hun data. Hiermee beschikken ze over een veilige disaster recovery-locatie wanneer zij bijvoorbeeld bepaalde cyberdreigingen het hoofd moeten bieden.

Functionaliteit

De Acronis Cloud Storage-omgeving biedt Scale Computing HC3- klanten naast een veilige disaster recovery-oplossing ook andere voordelen. Zij kunnen over een brede selectie aan backup- en beveiligingsfunctionaliteit beschikken, zoals granular object-level recovery, deduplicatie van variabele lengtes en een actieve bescherming tegen ransomware.

Daarnaast biedt de cloudgebaseerde Acronis-oplossing ook een hoge beschikbaarheid en biedt overal en altijd schaalbare offsite backup voor alle data en systemen waarvoor backup nodig is.

Extreem veilige opslag

Concreet worden de Acronis backups binnen het cloudgebaseerde Acronis Cyber Infrastructure-platform opgeslagen. Volgens beide leveranciers beperkt dit de risico’s en sluit single points of failure uit. Bovendien wordt alle opgeslagen data automatisch versleuteld via AWS-256-encryptie voordat het naar een beveiligd datacenter wordt verstuurd.

De fysieke datacenters waarin deze opslag zich bevindt, zijn voorzien van strenge beveiligingsmaatregelen, zoals security barriers, videobewaking en een strenge toegangscontrole.

Beschikbaarheid

Scale Computing biedt de Acronis Cloud Storage-oplossing aan voor termijnen van 1 of 3 jaar. De storagecapaciteit is beschikbaar in verschillende hoeveelheden van tussen de 250 GB en 5 TB.