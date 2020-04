Cisco neemt Fluidmesh Networks over

Cisco wil de specialist in IP-backbone- en draadloze connectiviteit voor Internet of Things (IoT)-oplossingen en -toepassingen Fluidmesh Networks overnemen. De overname moet vooral de IoT-activiteiten van de grote netwerkleverancier gaan stimuleren.

Volgens de netwerkleverancier is de overname vooral ingegeven door de technologie die Fluidmesh Networks levert. Deze technologie bestaat onder meer uit outdoor draadloze Ethernet Radio-netwerken en -oplossingen. Deze oplossingen zijn geschikt voor onder meer point-to-point draadloze verbindingen, point-to-multipoint draadloze netwerken en draadloze mesh-netwerken.

IoT-toepassingen belangrijk

Cisco wil deze technologie vooral gaan inzetten voor IoT-toepassingen en -oplossingen in drie sectoren. Ten eerste de spoor- en transportsector voor het leveren van connectiviteit met hoge snelheden en betrouwbaarheid. Dit moet vooral gaan gelden voor connectiviteit met treinen en het verzorgen van connectiviteit op alle plekken langs het spoor waar bijvoorbeeld WiFi-connectiviteit niet goed is. Op deze manier worden dan gaten in data-overdracht opgevuld.

Een tweede inzet is de mijnsector. Met de technologie wil Cisco ervoor zorgen dat de communicatiesystemen voor medewerkers worden verbeterd. Daarnaast moet de technologie van Fluidmesh Networks ervoor zorgen dat bepaalde apparatuur voor delfstoffenwinning op afstand kan worden bediend. Hierdoor hoeven medewerkers niet meer worden blootgesteld aan gevaarlijke omstandigheden.

Gebruik van autonome robots

Verder wil Cisco de overgenomen technologie inzetten voor het verbeteren van de belangrijke connectiviteit in de maak- en industriële sectoren. Denk daarbij aan connectiviteit voor autonome bewegende robots om de productiviteit te vergroten. Dit op basis van betrouwbare low-latency-netwerken.

Overige details over de voorgenomen overname, zoal de overnameprijs, zijn niet bekend gemaakt.