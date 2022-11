Synology brengt wifi 6-router WRX560 op de markt. De router is geschikt om thuisomgevingen snel en veilig internet te bieden, met behulp van het Synology Router Manager (SRM)-besturingssysteem.

Met de WRX560 wil Synology huishoudens hoge snelheden draadloos internet geven. De router biedt een maximale doorvoersnelheid van 3000 Mbps. De doorvoersnelheid is 600 Mbps voor de 2,4 GHz-radio en 2400 Mbps voor de 5 GHz-radio. Ook is de router goedgekeurd voor het nieuwe wifi 5,9 GHz-spectrum, waardoor hogere snelheden in nog weinig gebruikte frequenties mogelijk zijn. Het gebruik van deze frequentie is afhankelijk of dit spectrum al is vrijgegeven.

Andere specificaties van de Synology WRX560 zijn een Quad 1,14 GHz processor, 512 MB aan RAM-geheugen, een 2,5 GbE WAN-/LAN-poort en mesh-functionaliteit waardoor de router moeiteloos kan worden geïntegreerd met andere Synology-routers en -access points. In totaal kunnen 150 devices met de router worden verbonden.

Software-eigenschappen

Op softwaregebied is de nieuwe wifi 6-router onder meer voorzien van het Synology Router Manager (SRM)-besturingssysteem. Dit besturingssysteem biedt standaard netwerkfunctionaliteit, zoals VPN serverhosting, gedetailleerde controlemogelijkheden voor het bandbreedtegebruik van devices in het netwerk en VLAN-netwerksegmentatie.

Via de mobiele DS router-app kunnen gebruikers features beheren als routerinstelling, verkeersbewaking en het aanmaken van gastnetwerken en netwerkbeheer De meegeleverde Safe Access-functionaliteit levert verder mogelijkheden voor ouderlijk toezicht en web filtering.

De Synology WRX560 WiFi 6-router is nu in beschikbaar.

