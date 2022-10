Het steunpakket voor Europese chipfabrikanten is volgens de CEO van NXP onvoldoende om de doelstelling van de Europese Unie te bereiken. De Nederlandse chipgigant berekende dat de markt 500 miljard euro nodig heeft, terwijl het steunpakket slechts 43 miljard euro beschikbaar maakt.

De Europese Unie wil tegen 2030 een aandeel van 20 procent op de wereldmarkt voor chipproductie. Om dat doel te bereiken introduceerde Brussel de EU Chips Act, een pakket van 43 miljard euro aan subsidies en belastingvoordelen voor Europese chipfabrikanten.

Kurt Sievers, de CEO van NXP Semiconductors, stelt dat het bedrag veel te laag. “We hebben berekend dat we 500 miljard euro aan investeringen in Europa nodig hebben om de doelstelling van 20 procent te bereiken”, vertelde de CEO tijdens een presentatie op een conferentie voor chipfabrikanten in Duitsland.

NXP Semiconductors

NXP is een van de grootste chipfabrikanten ter wereld. Het bedrijf werd in Nederland opgericht en heeft een beursnotering in de Verenigde Staten. Op dit moment bedraagt de marktwaarde 40 miljard dollar. De organisatie heeft meer dan 30.000 medewerkers in dienst.

NXP weet als geen ander wat een bedrijf nodig heeft om productiecapaciteit uit te breiden. “Om een wereldmarktaandeel van 20 procent te bereiken moet de Europese capaciteit worden verdrievoudigd of verviervoudigd”, legde Sievers uit. Volgens de CEO is de 43 miljard euro van de EU Chips Act bij lange na niet genoeg.

EU Chips Act stuit op kritiek

Chipfabrikanten kunnen een beroep doen op de EU Chips Act om subsidies voor nieuwe fabrieken en uitbreidingen aan te vragen. Een van de fabrikanten is Intel, die het steunpakket onder andere gebruikt voor de bouw van een miljardenfabriek in het Duitse Maagdenburg.

Na de aankondiging van het plan stuitte het steunpakket op kritiek. “Noch de Commissie, noch Intel hebben ons tot nu toe kunnen vertellen hoeveel overheidsgeld in hun nieuwe projecten zal vloeien”, vertelde Europarlementariër Tiemo Wölken in maart 2022 tegen Politico.

Wölken riep de Europese Commissie op om meer transparantie te bieden over de subsidieverstrekking van het steunpakket. Andere partijen, waaronder NXP, zijn kritisch over de hoogte van het beschikbare bedrag. Ook Gartner VP Richard Gordon benadrukte onlangs dat chipfabrikanten torenhoge budgetten nodig hebben om hun productiecapaciteit uit te breiden.

“52 miljard dollar is een schijntje van de bedragen die fabrikanten als Samsung en Intel van plan zijn om in het komende decennium te investeren”, zei Gordon over de US Chips Act, het Amerikaanse spiegelbeeld van de EU Chips Act. “Het zijn honderden miljarden. Ik denk niet dat mensen beseffen hoeveel investeringen chipproductie vereist.”

