TP-Link heeft een op plafonds te monteren WiFi 6 access point geïntroduceerd, de AX3000 Ceiling Mount WiFi 6 Access Point. De AX3000 is geschikt voor kantoor- en andere zakelijke omgevingen.

Het access point van TP-Link beschikt over zeer snelle wifi-snelheden met behulp van de WiFi 6-standaard. De AX3000, ook de Omada EAP650, maakt het mogelijk tegelijkertijd snelheden van 574 Mbps in de 2.4 GHz-frequentie en 2402 Mbps via de 5 GHz-frequentie te bereiken. Dit geeft onder de meest ideale voorwaarden een totale wifi-snelheid van 2976 Mbps.

Connectiviteitstechnologie

Via de on-board WiFi 6-functionaliteit kan het access point zich verbinden met meer devices en hiervoor de gestelde doorvoersnelheden leveren. De bijgevoegde Omada mesh-technologie maakt het daarnaast mogelijk meerdere access points over langere afstand met elkaar te verbinden. Bovendien zorgt de seamless roaming-technologie ervoor dat bijvoorbeeld videostreams en belgesprekken normaal zonder storingen kunnen plaatsvinden als gebruikers zich tussen verschillende locaties of afdelingen begeven.

Installatie en beheer

Het access point kan makkelijk op plafonds worden geïnstalleerd, maar kan natuurlijk ook op muren worden aangebracht. De TP-Link AX3000 heeft hiervoor een zeer dun design, wat meer installatiemogelijkheden biedt. Het access point wordt gevoed door PoE en ondersteund zowel 802.3at PoE, maar kan ook bekabeld worden gevoed via een meegeleverde DC-adapter. Ook dit moet flexibele installatiemogelijkheden bevorderen.

De AX3000 kan worden beheerd via het Omada SDN-platform van de netwerkleverancier. De cloudgebaseerde beheeromgeving maakt het mogelijk alle netwerkdevices, zoals access points, switches en routers, vanuit een enkele locatie, vanuit de cloud of omgeving te beheren. Dit met behulp van een web-omgeving of mobiel via de Omada-app.

De kosten van het TP-Link WiFi 6 AX3000 plafond gemonteerde access point zijn nog niet bekend.

