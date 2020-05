Nutanix breidt disaster recovery-mogelijkheden uit

Nutanix heeft meer disaster-recovery-mogelijkheden aan zijn Hyper-Converged Infrastructure (HCI)-software en de AHV-hypervisor toegevoegd. Bedrijven kunnen hun bedrijfskritische applicaties hiermee beter beschermen.

De HCI-specialist wil met de extra mogelijkheden aangeven dat sterke recovery policies niet langer ‘nice to have’ zijn, maar bittere noodzaak. De nu vaak aangeboden disaster recovery-oplossingen zouden vaak te complex zijn, moeilijk te implementeren en hebben constant onderhoud nodig. Met de extra functionaliteit wil Nutanix deze complexiteit verminderen.

De nu uitgebrachte updates zorgen onder meer voor nieuwe geavanceerde automatiseringsmogelijkheden voor het herstellen van applicaties en de data die zich in deze applicaties bevinden. Hierdoor moet het nog eenvoudiger worden om continuïteit van de zakelijke processen te garanderen, mochten er problemen ontstaan.

Multi-site disaster recovery

De belangrijkste update die Nutanix doorvoert, is een nieuwe feature voor multi-site disaster recovery. Klanten kunnen hiermee hersteloperaties uitvoeren van twee of meer uitvallende datacenters en er tegelijkertijd voor zorgen dat de belangrijkste applicaties en data beschikbaar blijven.

Applicatie-teams kunnen hierdoor makkelijker hersteloperaties van ongeplande uitval of datacorruptie uitvoeren. Ook kunnen zij de tool gebruiken om aan compliance-vereisten te beantwoorden.

De functionaliteit gebruikt hier onder meer een automatiseringstechnologie voor. Deze technologie maakt het installeren en onderhouden van disaster recovery-systemen eenvoudiger. De technologie is volgens Nutanix vooral geschikt voor financiële bedrijven, de gezondheidszorg en hulpdiensten.

Overige functionaliteit

Een andere tool die nu wordt gepresenteerd is Unmatched Near Sync Disaster Recovery. Deze functionaliteit ondersteunt asynchrone replicatie met een Recovery Point Objective (RPO) van slechts 20 seconden. Volgens Nutanix is dit drie keer sneller dan huidige bestaande technologie. Daarnaast maakt Synchronous Data Replication voor de AHV Hypervisor van Nutanix instantaneous datareplicatie tussen meerdere locaties mogelijk. Dit maakt een hoge beschikbaarheid van belangrijke workloads -denk aan databases en virtual desktops- mogelijk.

Verder heeft de HCI-specialist een vernieuwde versie van zijn Disaster Recovery Orchestration met Runbooks gepresenteerd. Dit helpt bedrijven om meer controle te krijgen over het complete recovery-proces. Hierdoor kunnen zij zich meer richten op de belangrijkste applicaties.