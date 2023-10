De overname van VMware door Broadcom zou klanten zorgen moeten baren, denkt Nutanix-CEO Rajiv Ramaswami. Als voormalig topman bij beide bedrijven ziet hij een patroon in het gedrag van Broadcom nadat het een bedrijf heeft overgenomen. Hogere prijzen en minder ondersteuning voor klanten liggen in het verschiet, aldus de Nutanix-topman.

Ramaswami verwijst in zijn gesprek met CRN naar twee eerdere overnames van Broadcom: die van CA Technologies en Symantec. De strategie die het bedrijf daarbij toepaste, zou uit zijn gegaan van het voortdurend inlijven en optimaliseren van andere partijen. De Nutanix-CEO refereert aan een “playbook” die Broadcom altijd toe zou passen. Specifiek zoekt het naar volwassen bedrijven met een bepaalde “stickiness” in de markt: in het geval van VMware is die “plakkerige” aard onmiskenbaar. Immers vertrouwen veel grote organisaties op de virtualisatiesoftware van het bedrijf uit Palo Alto voor kritieke workloads. Een voorbeeld hiervan is het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat VMware roemt om zijn “snelheid, flexibiliteit en veiligheid in één fundament.”

Met VMware zou Broadcom dezelfde plannen als voorheen hebben, denkt Ramaswami. Men gaat zich richten op de 1500 à 2000 belangrijkste klanten. Daarnaast: “Ze gaan zich behoorlijk concentreren op het optimaliseren van kosten.” Deze topklasse binnen het klantenbestand zal Broadcom direct over kunnen nemen. Voor de rest wordt het zaak om een keuze te maken: toch bij VMware blijven ondanks dat het een slechter en duurder product dreigt te worden, overstappen naar de public cloud of “kijken naar een alternatief als Nutanix.” Ramaswami benadrukt daarbij dat Nutanix al erg ervaren is met het faciliteren van een overstap naar hun platform.

Wat zegt Broadcom?

Nu is de CEO van Nutanix allesbehalve neutraal in zijn boodschap naar klanten van VMware: hij zou maar wat graag verder in willen lopen op het marktaandeel van de concurrent, zoals bij HCI (waar VMware 41 procent van de markt bezit tegenover 25 procent voor Nutanix). Echter is Ramaswami met zowel VMware als Broadcom als voormalige werkgevers goed gepositioneerd om uit ervaring te spreken.

Nu dient gezegd te worden dat de eerdere overnames van Broadcom aanzienlijk kleiner waren dan die van VMware. In 2018 werd CA Technologies voor 19 miljard dollar gekocht, terwijl de Enterprise-divisie van Symantec 10,7 miljard dollar kostte. De prijs voor VMware: 61 miljard dollar, een andere orde van grootte. Dit werpt de vraag op of de eerdere tactieken van Broadcom dus wel toepasbaar zullen zijn. Wat zegt het bedrijf er zelf van?

Allereerst beloofde Broadcom-CEO Hock Tan eind augustus dat het direct 2 miljard dollar zou investeren in de R&D voor en inzet van VMware-oplossingen. In de toekomst kiezen organisaties massaal naar multi-cloud, meent hij. En ook: “Je hoeft geen prijzen te verhogen om innovatief te zijn,” was zijn constatering. Met andere woorden: geen reden tot zorg. Echter is er ook onheilspellend nieuws te melden: we berichtten eerder dat er een grote ontslagronde aan gaat komen zodra Broadcom VMware in handen heeft. Momenteel heeft VMware ongeveer 38.000 werknemers, een stuk meer dan Broadcom (20.000). Ook zijn er zorgen over een mogelijke cultuurclash tussen de twee bedrijven, aangezien Hock Tan hintte naar een eind aan werken op afstand. Daarnaast is het niet zeker of het dienstenpakket van VMware überhaupt bij elkaar blijft, met een mogelijke verkoop van de security- en clouddivisies die in het verschiet liggen.

Onzekerheid

Kortom: er was al aanzienlijke onzekerheid rondom VMware, ook al is enige twijfel over het doorgaan van de deal inmiddels verdwenen. De overname door Broadcom lijkt nu eindelijk in de buurt van de eindstreep, met 30 oktober als definitieve sluitingsdatum.

Voor klanten zal er niet tussen nu en 30 oktober veel veranderen. Fundamentele veranderingen zullen ook tijd kosten, dus het is nog even wachten of de prognose van Ramaswami uitkomt. Hoe dan ook is het een levensgrote kans om een marktaandeel te veroveren wanneer VMware-klanten open staan voor verandering. De Nutanix-CEO benadrukte verder nog dat zijn bedrijf blijft groeien. Inmiddels kent het 25.000 klanten sinds men in 2015 de AHV-hypervisor introduceerde. En, zo merkt Ramaswami op, “Als je kijkt naar ons huidige klantenbestand, zijn er ongeveer 65 procent van de workloads die op AHV draaien. En waar denk je dat die in 2015 op draaiden? ESX binnen VMware. Dus dat is een grote verandering.”

