Nutanix breidt integratie met ServiceNow uit

Hyper-Converged Infrastructure (HCI)-specialist Nutanix heeft de integratie van zijn systemen en software met de oplossingen van ServiceNow verder uitgebreid. De Nutanix Calm-tool voor het automatiseren en beheer van applicaties en de Prism Pro-monitoringssoftware zijn nu met de oplossingen en toepassingen van ServiceNow geïntegreerd.

De verdere integratie moet ervoor zorgen dat IT-beheerders minder tijd besteden aan het dagelijkse beheer van hun cloudinfrastructuur en applicaties. Hierdoor kunnen zij meer focussen op hun core-activiteiten en de werkzaamheden voor de business. De nu nieuwe mogelijkheden tussen beide aanbieders zijn per direct leverbaar

Integratie met Calm-versie 3.0

Concreet gaat het bij de verbeterde integratie in eerste instantie om de integratie van versie 3.0 -nog in ontwikkeling- van de Calm-software met het ServiceNow-platform. Calm 3.0 biedt straks zowel Nutanix- als ServiceNow-gebruikers de mogelijkheid op de toestemmingsflow en de auditmogelijkheden van ServiceNow te gebruiken voor het automatiseren van applicatie lifecycle management. Het gaat hierbij om het automatiseren van onder meer upgrades, patches en uitbreidingen. Daarnaast kunnen wachtwoorden worden beheerd in een centrale CyberArc-kluis via de integratie tussen CyberArc en ServiceNow.

Verder voegt de Calm 3.0-oplossing functionaliteit toe voor de provisioning van Infrastructure as Code (IaC) op basis van een Python-gebaseerde domeinspecifieke taal (DSL) om Calm-blueprints te maken. De Calm DSl heeft, volgens de HCI-leverancier, dezelfde mogelijkheden als de Calm User Interface (UI). De afwijking is dat de Calm DSL beschikt over door mensen leesbare version-controlled code. Deze code kan, aldus de leverancier, de meest complexe applicatie-scenario’s afhandelen.

Nutanix Prism Pro management tool en ServiceNow

Daarnaast kunnen gebruikers van de Nutanix Prism Pro management tool, direct in de ServiceNow-portal direct informatie verzamelen over en reageren op alerts en incidenten. Zo kunnen zij problemen rondom de infrastructuur in de gaten houden met automatisch aangemaakte tickets en deze problemen binnen het ticketing-systeem oplossen.

Verder kunnen gebruikers van zowel Nutanix als ServiceNow ook ingrijpen bij niet-bedoelde cloudconsumptie door deze te beperken. Zo kunnen zij aanbevelingen voor het kostenbeheer en security voor Nutanix-systemen direct invoegen in bestaande workflows van het ServiceNow-platform. Ook hiervoor worden weer geautomatiseerd tickets aangemaakt. Deze tickets zijn gebaseerd op de aanbevelingen voor kostenbesparingen en op security-alerts voor kwetsbaarheden. De tickets kunnen aan de juiste personen worden toegekend om ze op te lossen.

Concurrentie aangaan

De gehele integratie van de Nutanix-oplossingen is er, uit het oogpunt van de HCI-leverancier, op gericht om eindgebruikers te overtuigen dat Nutanix-producten het beste en eenvoudigste zijn om met het ServiceNow-platform te gebruiken. Hiermee gaat de HCI-leverancier de concurrentie aan met andere HCI-aanbieders, zoals Cisco, Dell EMC en HPE, die ook vergaande integratie met het serviceplatform hebben.