Aruba breidt Instant On-netwerkportfolio uit

Aruba heeft zijn Instant On-netwerkportfolio voor kleinere bedrijven uitgebreid met een nieuwe serie switches: de Aruba Instant On 1930-series. Daarnaast is het ook nauw gaan samenwerken met VPN-aanbieder NordVPN.

De nieuwe serie switches binnen het portfolio van de draadloze netwerkspecialist moet het kleinere bedrijven mogelijk maken om snelle netwerken te kunnen uitrollen, te beheren en te onderhouden. Dit geeft deze categorie bedrijven dan dezelfde betrouwbare, veilige en kostenbesparende netwerkconnectiviteit die grote bedrijven hebben, aldus Aruba.

Technische specificaties

De nieuwe 1930-series switches beschikken onder meer over 8, 24 of 48 1G-poorten en high-speed 10Gbps-connectiviteit. De poorten zijn voorzien van high-speed PoE+ om vooral IoT-devices van stroom te voorzien. De switches zijn daarnaast in verschillende settings te beheren om meer flexibiliteit te geven voor de inzet van de apparaten.

De switches kunnen daarnaast ook via een cloudomgeving worden beheerd, via een webbrowser of via een mobiele app. Verder beschikken de switches ook over een lokale web GUI. De Aruba Instant On 1930-switches zijn direct te integreren met bestaande Instant On indoor/outdoor access points.

Samenwerking met NordVPN

Naast de komst van de nieuwe serie switches, maakt Aruba ook bekend dat het is gaan samenwerken met VPN-provider NordVPN voor betere toegang op afstand voor medewerkers van kleinere organisaties. Klanten van de Aruba Instant On kunnen nu direct profiteren van de VPN-diensten van de VPN-provider. Hierdoor kunnen zij, zonder dat zij over de juiste technische kennis beschikken, direct veilig op afstand werken en toegang krijgen tot belangrijke bedrijfsinformatie.