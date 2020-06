Microsoft kondigt Azure Maps Creator aan om plattegronden te maken

Microsoft kondigt de preview van de nieuwe tool Azure Maps Creator aan. Met Creator kunnen bedrijven hun eigen aangepaste plattegronden maken van indoor locaties zoals fabrieken of kantoorgebouwen.

De nieuwe dienst valt onder de Azure Maps-suite. Azure Maps biedt toegang tot kaarten van TomTom die bedrijven kunnen gebruiken om diensten zoals navigatie-apps te ontwikkelen.

Microsoft ziet dit als een mogelijkheid voor een reeks nieuwe toepassingen, waaronder augmented reality. Creator stelt ontwikkelaars in staat om de blueprint-bestanden van een gebouw om te zetten in een plattegrond en extra details toe te voegen zoals de locatie van wif-irouters. De data kan gebruikt worden om gebeurtenissen in een AR-applicatie te activeren. Zo kan een onderhoudsapplicatie, hypothetisch gezien, in de plattegrond detecteren op welke verdieping een netwerktechnicus zich bevindt en data verstrekken over de netwerkopstelling op die verdieping.

Apparaten volgen in real-time

Microsoft heeft ook het bijhouden van de wifi-locatie voor ogen. De volgende versie van Windows zal het voor IT-teams mogelijk maken om de locatie van apparaten te volgen met behulp van hun wifi-signaal. Ontwikkelaars kunnen deze functie combineren met Azure Maps Creator om plattegronden te maken die de locatie van apparaten in real-time weergeven. Op die manier kunnen werknemers gemakkelijker verloren apparaten terugvinden.

Volgens Robert Lucchi, senior programmamanager bij Azure Maps, houden de mogelijkheden daar niet op. “Je zou ook cross-platform, mixed-reality oplossingen kunnen bouwen met Azure Spatial Anchors die toegankelijk zijn via HoloLens, iOS en Android toestellen”, schrijft hij in een blogpost.

Met de technologie kunnen medewerkers bijvoorbeeld ook eenvoudiger beschikbare vergaderruimtes vinden. Het is ook mogelijk om Creator te combineren met andere diensten in de Azure Maps suite, zoals Azure Maps Weather.