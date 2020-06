AWS biedt cloud instances op basis van AMD Gen2 EPYC-processoren

AWS biedt zijn klanten nu Elastic Compute Cloud (EC2) C5a instances op basis van AMD Gen2 EPYC-processoren. Deze cloud instances maken high performance processing tot 10 procent goedkoper dan vergelijkbare instances in de markt.

De algemeen beschikbaar gemaakte EC2 C5a instances zijn bedoeld voor cloudgebaseerde workloads die veel rekenkracht nodig hebben. Denk hierbij aan onder mee batch processing, gedistribueerde analytics, data transformaties, log analyse en het draaien van webapplicaties. Daarnaast zijn ze ook zeer geschikt om te worden gebruikt voor het ontwikkelen van games en voor hosting.

Meer cores

De nu uitgebrachte EC2 C5a instances met AMD Gen2 EPYC-processoren profiteren volgens AWS vooral van het groot aantal cores waarover de processoren beschikken. Dit in combinatie met de hoge kloksnelheden tot 3,3 GHz. De cloud instances zijn daarnaast in acht verschillende configuraties, met twee tot 96 virtuele CPU’s, leverbaar.

Beschikbaarheid

De EC2 C5a instances op basis van AMD Gen2 EPYC-processoren zijn per direct in de AWS US East, AWS US West, AWS Europe en de AWS Asia-Pacific cloudregio’s beschikbaar.

