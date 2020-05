AWS en Formule 1 starten DeepRacer competitie, race tegen Daniel Ricciardo

Nu de Formule 1 races zijn uitgesteld door het coronavirus verveelt men zich in de Formule 1. Om toch wat spanning te brengen heeft de F1 samen met AWS een virtuele competitie opgezet, waarbij technische Formule 1-fans (data-analisten) het kunnen opnemen tegen Daniel Ricciardo, Tatiana Calderon en Rob Smedley.

De Formule 1 en Amazon Web Services (AWS) hebben een samenwerking waarbij AWS realtime data-analyses toepast op live races, waardoor de regisseur interessante statistieken in beeld kan brengen. Van de status van de banden van een coureur tot binnen hoeveel ronde coureur A in staat moet zijn om coureur B in te halen. Tijdens de coronacrisis hebben de partijen nog niets kunnen doen, maar hebben ze elkaar wel gevonden in een nieuw project, waarbij de F1 wordt gekoppeld aan het AWS DeepRacer-project.

Wat is AWS DeepRracer?

Met AWS DeepRacer is het mogelijk om algoritmes op basis van reinforcement learning te ontwikkelen voor zelfrijdende voertuigen. Hiervoor heeft AWS een op afstand bestuurbare auto ontwikkeld die ontwikkelaars en data-analisten kunnen kopen en waar de algoritmes op toegepast kunnen worden. Dit project loopt inmiddels al ruim een jaar. Elke maand houdt Amazon wedstrijden, ook tijdens lokale en internationale events is er vaak een DeepRacer-competitie. Dan zijn de wedstrijden met de schaalmodellen, nu zal het volledig virtueel zijn.

Racen tegen Formule 1-professionals

De maandelijkse DeepRacer race wordt deze maand gesponsord door de Formule 1. Deze maand kan iedereen die meedoet aan het DeepRacer-project racen tegen drie professionals uit de Formule 1. Aan het einde van de maand zal er een virtuele race plaatsvinden op het circuit van Barcelona waar de beste amateurs zullen racen tegen de beste Formule 1-professional. De winnaar wint een mooie prijs die beschikbaar is gesteld door de Formule 1.

De Formule 1-professionals zijn Daniel Ricciardo, Formule 1-coureur bij Renault, Tatiana Calderon, testcoureur bij het Alfa Romeo Formule 1-team en tot slot Rob Smedley, directeur data systems bij de Formule 1 (voorheen werkzaam bij Williams en Ferrari). Deze drie professionals worden gekoppeld aan een data analist van AWS, die ze gaat helpen met het ontwikkelen van het algoritme. De professionals kunnen input geven hoe in hun optiek het voertuig zou moeten rijden, wat de ideale lijnen zijn, hoe bochten moeten worden aangesneden, etc.

IT-professionals en data-analisten die tevens Formule 1-fan zijn en van een uitdaging houden kunnen kosteloos meedoen aan deze competitie door zich in te schrijven op de AWS DeepRacer-pagina. Daar kunnen ze alle benodigde tools downloaden. Vervolgens zal er in stappen een algoritme ontwikkeld moeten worden om het voertuig te laten rijden en vervolgens te laten racen.

De eerste week

In de eerste week gaat het puur om de basis van reinforment learning, waarbij een model wordt ontwikkeld op basis van een enkele camera op het voertuig. Met reinforment learning wordt het model elke keer beter wanneer er vooruitgang wordt geboekt. Hoe beter het model is, hoe sneller het rondje op het circuit van Barcelona. Dit komt overeen met wat engineers in de Formule 1 doen. Zij proberen betere onderdelen te ontwikkelen die ervoor zorgen dat de auto weer net iets sneller is, soms maar 0,001 seconde.

De tweede week

In de tweede week wordt er gewerkt met een dubbele cameraopstelling. Dan moeten de ontwikkelaars ook het ontwijken van objecten op de baan meenemen in hun algoritme, zodat ze zonder brokken te maken een ronde kunnen afleggen.

De derde week

In de derde week krijgen ze ook een Lidar tot hun beschikking. Dit is een diepte camera waar veel zelfrijdende auto’s ook gebruik van maken. Hierdoor kan een stuk beter worden ingeschat waar objecten zich bevinden en hoe ze bewegen. Hierdoor wordt het mogelijk met meerdere auto’s op de baan te racen. Het algoritme moet dan rekening houden met voertuigen die ook op de baan rijden. Met dit algoritme moet het mogelijk worden om te kwalificeren tegen een ander voertuig.

Winnaar

Aan het einde van de maand volgt er een head-to-head tussen alle professionals en de amateurs en daar rolt dan een winnaar uit. De vraag is of dat een Formule 1-coureur wordt of een amateur.

Zijn de Formule 1-professionals niet kansloos?

Wij spraken met Rob Smedley om te horen of dit wel een strijd is die de Formule 1-coureurs kunnen winnen. Natuurlijk weten zij veel over hoe je op een circuit moet rijden, maar over het algemeen weten ze niks van data-analyses en het programmeren van algoritmes. Om het wat eerlijker te maken krijgen ze daarom hulp van de professionals van AWS. Smedley is van mening dat zij wel degelijk een kans maken, want ze weten veel over hoe een voertuig zou moeten bewegen op het circuit. Hij denkt veel winst te kunnen behalen in het rijden van ideale lijnen. Nu zal AWS ongetwijfeld een paar goede professionals beschikbaar stellen voor dit project. Toch denken wij dat als een paar goede data-analisten die al actief waren met AWS DeepRacer er goed voor gaan zitten, ze tot veel betere resultaten gaan komen.