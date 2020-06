‘Evolutie DNS nodig voor acceptatie 5G’

Infloblox stelt op basis van onderzoek dat DNS cruciaal is voor nieuwe netwerkarchitecturen en -technologieën. Het gaat dan onder meer om 5G New Radio (NR), 5G Next Generation Core (NGC) en Multi-access Edge Computing (MEC).

Aan het onderzoek deden Communication Service Providers (CSP’s) uit verschillende sectoren, waarbij er gekeken naar de uitdagingen bij het overstappen naar gedistribueerde cloud modellen en de rol van DNS in dit proces. Dilip Pillaipakam, Vice President en GM, Service Provider Business bij Infoblox geeft aan dat gedistribueerde cloud modellen de CSP-branche potentieel drastisch zouden kunnen veranderen. De reden hiervoor is dat ze mogelijkheden openen voor diensten met een hoge bandbreedte en lage latency. Echter zou DNS eerst moeten evolueren, voordat bedrijven kunnen profiteren van deze nieuwe technologieën.

Dankzij MEC-, 5G NGC- en 5G NR-netwerken wordt het mogelijk om beduidend meer apparaten aan te sluiten op gedistribueerde netwerken. DNS speelt een belangrijke rol bij het veilig en betrouwbaar toegang geven van apparaten tot deze netwerkarchitecturen en zal steeds verder geautomatiseerd moeten worden.

CSP’s niet klaar voor implementatie

Uit het onderzoek blijkt dat CSP’s DNS als cruciaal zien voor de acceptatie van nieuwe netwerktechnologieën zoals 5G (71 procent), MEC (63 procent) en cloudgebaseerde managed security diensten (66 procent). Een groot deel van de CSP’s denkt echter dat MEC of 5G NGC op het moment niet ondersteund wordt door hun DNS.

Daarnaast zouden CSP’s wel van plan zijn om in de komende twaalf tot achttien maanden de nieuwe technologieën te implementeren. Zo zou 36 procent van de ondervraagden van plan zijn binnen achttien maanden MEC in te voeren. Met betrekking tot 5G NR en 5G NGC zou dat 35 procent zijn. Het grootste obstakel voor de implementatie zou een geschikte vendor-oplossing zijn: MEC 36 procent, 5G NR 46 procent en 5G NGC 39 procent.