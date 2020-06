Nokia werkt samen met Broadcom voor 5G-chips

Nokia gaat samenwerken met Broadcom voor de ontwikkeling van chips voor 5G-apparatuur. Broadcom is naast Intel en Marvell de derde leverancier die aan 5G-chips werkt voor Nokia.

De twee bedrijven zullen samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe op maat gemaakte system-on-chip (SoC)-oplossingen. Het bedrijf worstelt al langer met de ontwikkeling van zijn Reefshark-chips. Nokia koos in eerste instantie voor Field Programmable Gate Arrays (FPGA’s) voor zijn 5G-apparatuur. Klanten zouden deze chips zelf kunnen herprogrammeren, maar de hoge kosten en leveringsproblemen zorgden ervoor dat het bedrijf anders te werk moest gaan.

“We staan nog steeds achter keuze voor FPGA’s, omdat het op dat moment het juiste was”, stelt head of mobile networks marketing Sandro Tavares tegenover Reuters. “Toen we de verschuiving in de strategie aankondigden, evolueerde de markt sneller en moesten we het proces van het ontwikkelen van nieuwe leveranciers versnellen.”

Nieuwe strategie

Het bedrijf stelde eerder dat het zijn 5G-producten niet op tijd op de markt kon uitbrengen als gevolg van vertraging met één leverancier, wat later Intel bleek te zijn. Nokia gebruikt nu goedkopere aangepaste chips om de kosten te verlagen en voegt ook meer leveranciers toe om een breder aanbod te leveren.

Nokia stelt dat in het eerste kwartaal 17 procent van 5G-apparatuur aangepaste chips had, een stijging van 10 procent ten opzichte van het einde van 2019. Aan het einde van het jaar hoopt Nokia dat de chips in meer dan 35 procent van de 5G-producten zit. Tegen het einde van 2022 moet dit 100 procent zijn.

