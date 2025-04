Broadcom koopt massaal eigen aandelen in

Broadcom meldt dat de Raad van Bestuur een nieuw aandeleninkoopprogramma goedkeurde. Dit programma maakt het mogelijk om tot en met 31 december 2025 voor maximaal 10 miljard dollar aan gewone aandelen terug te kopen.

Volgens CEO Hock Tan weerspiegelt deze stap het vertrouwen van de Raad van Bestuur in de kracht van Broadcom. En dan vooral in het gediversifieerde portfolio van halfgeleider- en infrastructuursoftwareproducten. Hij benadrukte dat het bedrijf een unieke positie inneemt op het gebied van missiekritieke infrastructuursoftware. En dat Broadcom een belangrijke rol speelt in het ondersteunen van hyperscalers bij het bevorderen van innovatie in generatieve kunstmatige intelligentie op hun groeiende abonnementsplatformen.

Waardecreatie voor aandeelhouders

CFO Kirsten Spears voegde daaraan toe dat het aandeleninkoopprogramma het vertrouwen van de Raad weerspiegelt in de sterke kasstroomgeneratie van het bedrijf. En dat het programma een middel is om waarde te creëren voor aandeelhouders.

Aankopen in het kader van dit programma kunnen worden gedaan via verschillende methoden. Denk aan aankopen op de open markt of via onderhandse transacties. Het tijdstip en de omvang van de terugkoop zullen afhangen van factoren zoals de aandelenprijs, de bedrijfs- en marktomstandigheden, wettelijke vereisten, alternatieve investeringsmogelijkheden en mogelijke overnames. Broadcom is niet verplicht om een bepaald aantal aandelen terug te kopen. En het programma kan op elk moment worden opgeschort of beëindigd.

Na de aankondiging steeg de koers van het aandeel Broadcom met bijna drie procent in de handel na sluitingstijd.

Strijd om erfenis Intel

Broadcom kwam eerder dit jaar in het nieuws toen bronnen melden dat het bedrijf in de race is om delen van Intel over te nemen.

Mogelijk gebeurt dit via een joint venture met TSMC en eventuele private equities of andere chippartijen. De potentiële opties variëren sterk. Wellicht neemt TSMC enkel de Foundry-business over (inclusief enkele peperdure High-NA EUV-chipmachinesvan ASML). Terwijl Broadcom het juist gemunt heeft op de ontwerp- en marketing-units.

Een Intel onder Broadcom-bewind doet de verbeelding spreken. The Register grijpt logischerwijs naar de beruchte reputatie van de Amerikaanse chipontwerper Broadcom, dat in veel opzichten als een private equity opereert. Zo heeft het VMware omgetoverd van een wirwar aan software-oplossingen tot een compacter pakket dat alleen voor beter bedeelde klanten financieel te verteren is.