Axis introduceert S3008 Recorder voor videobewaking in Ultra-HD

Axis Communications introduceert de Axis S3008 Recorder voor videobewaking. De recorder is compatibel met AXIS Companion-videomanagementsoftware (VMS) en biedt de mogelijkheid beelden in UHD-resolutie op te nemen.

De Axis S3008 is uitgebreid getest met een breed scala Axis-producten en maakt het eenvoudig extra recorders en andere Axis-apparaten toe te voegen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk netwerkluidsprekers toe te voegen om met het personeel te communiceren of indringers af te schrikken. De recorder is compatibel met AXIS Companion VMS (versie 4), waarmee alle geïnstalleerde Axis-producten makkelijk beheerd kunnen worden.

De belangrijkste kenmerken zijn een compact ontwerp met geïntegreerde PoE-switch, gigabit-uplink voor video-opname in UHD-resolutie, eenvoudige installatie, een harde schijf geschikt voor videobewaking, USB 3.0 voor het exporteren van video en een garantie van maximaal 5 jaar.

Axis end-to-end

De Axis S3008 is de opvolger van de Axis Companion Recorder die eerder in 2020 uit het assortiment is gehaald. Het product is onderdeel van het Axis end-to-end concept waarbij het MKB een complete beveiligingsopstelling kunnen samenstellen op basis van Axis-producten.

Thorsten Grimm, Manager Area Sales bij Axis Communications in Middle Europe, legt uit: “In combinatie met de AXIS Companion VMS maakt de nieuwe recorder kostenefficiënte en professionele netwerkvideobewaking mogelijk voor eigenaren van kleine en middelgrote ondernemingen. Vooral dit soort bedrijven zijn vaak op zoek naar betaalbare en betrouwbare end-to-end beveiligingsoplossingen, die flexibel en intuïtief te gebruiken zijn.”

