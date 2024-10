De impact van metadata op videobewaking en operationele processen

Het digitaliseren van steden en bedrijventerreinen vergroot de beschikbaarheid van metadata. Die metadata transformeert vervolgens de manier waarop operationele processen en videobewaking worden ingezet. Dankzij verbeterde beeldkwaliteit, deep learning en AI kunnen bedrijven nu sneller zoeken, real-time beter monitoren en data uit verschillende sensoren combineren. Metadata helpen bedrijven en steden op die manier om sneller, slimmer en veiliger te opereren.

Sneller en nauwkeuriger zoeken

Steden en bedrijven zetten in op videobewaking om veiligheid op straat te versterken en locaties te beschermen. Maar uren aan beeldmateriaal doorspitten, is tijdrovend en in-efficiënt. Metadata maken het mogelijk om gedetailleerde beschrijvingen van scènes te geven, zodat beveiligings- of facilitymedewerkers snel de juiste beelden vinden. Denk aan het zoeken naar een rood voertuig op een bepaald tijdstip. Extra filters, zoals specifieke locaties of de snelheid en richting van personen of objecten, maken de zoekopdracht nog preciezer. Hierdoor kunnen verdachte situaties of fouten sneller worden opgemerkt en opgelost.

Verbeterde real-time monitoring

Beveiligingspersoneel heeft het vaak druk met het monitoren van meerdere camerafeeds tegelijk. Dit is niet alleen nadelig voor het personeel, maar het vergroot ook het risico dat er zaken worden gemist. Metadata kunnen hen hierin ondersteunen door een automatische analyse van belangrijke gebeurtenissen mogelijk te maken en melding te geven wanneer actie nodig is. Operators worden zo meteen op de hoogte gebracht van afwijkende activiteiten, zoals ongebruikelijke bewegingen of veiligheidsincidenten, zodat ze snel en gericht kunnen reageren.



Metadata kunnen ook geïntegreerd worden met Business Intelligence (BI)-systemen, clouddiensten en toegangscontrole. Zo kunnen winkelmanagers bijvoorbeeld direct meldingen ontvangen bij een grote aanwezigheid van klanten en kan de toegang op bouwplaatsen worden beperkt tot medewerkers die zijn uitgerust met de correcte beschermende kledij. Deze integraties verbeteren zowel de operationele efficiëntie als de klantbeleving.

Integratie met andere sensoren

Moderne beveiligingscamera’s zijn de laatste jaren getransformeerd tot ‘sensoren met een lens’. Ze functioneren als krachtige sensoren die waardevolle metadata genereren. Wanneer we deze metadata combineren met data van andere sensoren, zoals geluids- of trillingssensoren, krijgen we een compleet overzicht van situaties. Dit helpt beveiligingspersoneel om gebeurtenissen beter te begrijpen en snel te reageren op afwijkingen of problemen. Neem bijvoorbeeld een camera die gekoppeld is aan een geluidsensor: als die brekend glas detecteert, kan de camera automatisch beelden van dit incident tonen voor een snelle check.

Ook bij het monitoren van machines of omgevingsomstandigheden in fabrieken zijn gecombineerde sensordata nuttig. Op industriële locaties kan een trillingssensor bijvoorbeeld vroegtijdig waarschuwen voor mogelijke storingen in machines, terwijl de camera visuele bevestiging levert. Dit maakt preventief onderhoud mogelijk, vooral in moeilijk bereikbare of gevaarlijke gebieden.

Analyse van trends en patronen

Dankzij de enorme hoeveelheden metadata die tegenwoordig beschikbaar zijn, kunnen we op termijn trends en patronen ontdekken die operationele bedrijfsactiviteiten en -processen verbeteren. Dat is vooral waardevol voor stadsplanning en gebouwbeheer. Om een voorbeeld te geven: door verkeersgegevens te combineren met geluids- en luchtkwaliteitsmetingen, kunnen steden maatregelen nemen om de levenskwaliteit van hun inwoners te verbeteren. In gebouwen helpen metadata ook om het energieverbruik te optimaliseren, wat zowel kosten bespaart als het milieu ten goede komt.

Dit is een ingezonden bijdrage van Axis Communications. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.