Juniper Networks breidt Mist AI-portfolio verder uit

Juniper Networks heeft een aantal AI-oplossingen binnen zijn Mist-portfolio verder uitgebreid. Met de uitgebrachte verbeteringen, zoals de Mist WAN Assurance-tool en een update van de Marvis AI-engine, wordt het voor bedrijven makkelijker om automatisch netwerkproblemen te detecteren en verbindingsproblemen op te lossen.

Juniper Networks zet flink in op AI voor het ontdekken van problemen binnen bedrijfsnetwerken en de onderliggende verbindingen. Het portfolio van het vorig jaar overgenomen Mist speelt hierbij een leidende rol.

Met de tools van Mist zijn bedrijven in staat om geautomatiseerd netwerkproblemen in (draadloze) netwerken te ontdekken en op te lossen. Volgens Juniper Networks moet deze technologie langzamerhand ook naar de vaste onderdelen van het netwerk worden uitgerold.

Uiteindelijk moeten met de AI-technologie van Mist bedrijven in staat zijn om zowel in het draadloze netwerk tot in het vaste netwerk dat zich uitstrekt van branches, het on-premise datacenter tot aan (multi)cloudomgevingen, problemen automatisch te detecteren en op te lossen. Dit noemt Juniper Networks het ‘AI-driven Network’.

Introductie Mist WAN Assurance

Met de introductie van de op AI gebaseerde tool Mist WAN Assurance is hiervoor een nieuwe stap gezet. WAN Assurance maakt het mogelijk om problemen te ontdekken en op te lossen in het WAN-netwerk voor de langeafstandsverbindingen van het bedrijf tussen de edge en de (multi)cloud.

Via de tool kunnen beheerders de standaarden van de netwerkkwaliteit inregelen die zij voor hun netwerk willen. De AI-algoritmes checken vervolgens deze standaarden en signaleren afwijkingen. Hiervoor worde de telemetrie data van de gebruikte Juniper SRX firewall appliances geanalyseerd op onder meer latency en packet loss. Deze data wordt verder gecombineerd met andere gegevens als bandbreedteconsumptie en samengevoegd in een enkel dataset. Vervolgens analyseren de AI-algoritmes van Mist WAN Assurance deze dataset om problemen te vinden.

Update van Marvis AI engine

Naast de introductie van Mist WAN Assurance, heeft ook de Marvis AI engine van Juniper Networks een update gekregen. De belangrijkste feature is dat deze natural-language AI-engine, die eerder via een desktop tool kan worden ‘bevraagd’, nu ook via een conversationele bot te raadplegen is. Hierdoor kunnen beheerders eenvoudig via een chatscherm de interactie met Marvis aangaan.

