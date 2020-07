‘Nvidia wil Arm overnemen’

Nvidia heeft interesse in de overname van chipfabrikant Arm, stellen bronnen van Bloomberg. De gesprekken met Arm-eigenaar SoftBank zouden gaande zijn.

Volgens Bloomberg kunnen er in de komende weken nog andere geïnteresseerde partijen bij komen, maar daarover is verder nog niets bekend. Een eventuele overname van Arm door Nvidia kan één van de grootste overnames uit de chipindustrie worden. De overname zou Nvidia in staat stellen om zelf complexe systemen te maken voor datacenters, met zowel CPU’s als GPU’s.

Vorige week werd bekend dat SoftBank plannen heeft om Arm te willen verkopen. Ook onderzoekt het bedrijf een mogelijke beursgang, waardoor Arm zelfstandig verder zou kunnen gaan. SoftBank nam Arm in 2016 over voor 29 miljard euro.

Een mogelijke verkoopprijs is nu nog onbekend, maar Arm was het hoogst beursgenoteerde technologiebedrijf van het Verenigd Koninkrijk in 2016 toen het bedrijf werd overgenomen door SoftBank. Sindsdien is de invloed van Arm in de chipsector alleen maar gegroeid. Dit zal vast weerspiegeld worden in de uiteindelijke prijs mocht het tot een overname komen.

Onder verglootglas

Veel leveranciers maken gebruik van Arm-chips waaronder Apple, Huawei, Qualcomm en Samsung. Hierdoor komt een potentiële overname van Arm door andere bedrijven onder een vergrootglas te liggen bij verschillende regelgevende instanties. Nvidia moet dan bewijzen dat zij een gelijke toegang bieden tot de Arm-instructieset aangezien veel bedrijven afhankelijk zijn van de licenties die zij afnemen bij Arm.

Volgens Bloomberg heeft SoftBank ook gesproken met Apple voor een mogelijke overname van Arm, maar dat bedrijf is niet geïnteresseerd. Het businessmodel van Arm zou niet passen bij de strategie van Apple. Vorige maand maakte Apple nog bekend dat het bedrijf van Intel-chips overstapt naar eigen Arm-chips. Het plan is om uiteindelijk de gehele portfolio van Macs te voorzien van deze chips.

SoftBank, Arm en Nvidia hebben nog niet gereageerd op de geruchten.