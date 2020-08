Intel: ‘Nieuwe tech verbetert chipprestaties met 20 procent’

Intel heeft een nieuwe methode gevonden om chips beter te maken. Naar eigen zeggen is er een nieuwe methode om transistors te maken op halfgeleiders waardoor de prestaties van de chip met 20 procent verbeteren.

Intel is één van de bedrijven die chips ontwerpt en fabriceert, maar heeft het moeilijk. De nieuwe processor moest worden uitgesteld en de cijfers liegen er niet om. Juist nu krijgen andere bedrijven die kleinere chips maken kans om de markt te veroveren.

SuperFin transistors

Zou de nieuwe productiewijze Intel gaan helpen? Het gaat om ‘SuperFin’ transistors, al heeft Intel ook een nieuw materiaal gevonden om de capaciteiten van de chip optimaal te maken. Er is wel een nadeel, want Intel heeft nog niet de fabriekslijn om efficiënter chips te maken, zo schrijft Reuters. Het gebruikt dus de lijn waarop ook de 10-nanonmeterchips worden gebakken.

De chipmaker heeft trouwens sowieso een nieuw ontwerpproces omarmd, waardoor het makkelijker moet zijn om zijn eigen chipfabrieken te gebruiken om toch de beste chips te maken, zo zegt het zelf. Het meent nog steeds een grote flexibiliteit te hebben door alles in-house te doen en het wil nog steeds alles op tijd leveren. Juist die optimale prestaties moeten hieraan bijdragen en zorgen dat Intel zichzelf weer op de kaart zet.

Intel

Het duurt nog wel even voordat we kunnen zien of Intels nieuwe ideeën ook daadwerkelijk chips voortbrengen die zoveel sneller zijn. De Tiger Lake-laptopchips die naar verwachting in het najaar verschijnen zouden deze nieuwe tech gebruiken.