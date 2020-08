ASML gaat honderden EUV Engineers opleiden

ASML heeft een nieuw Global EUV Training Centre in Taiwan geopend, om jaarlijks 360 EUV Engineers klaar te stomen voor het echte werk.

Het nieuwe EUV-opleidingscentrum van 1.625 vierkante meter in het Tainan Science Park zal opleidingen aanbieden voor het trainen van Engineers op het gebied van EUV (extreme ultraviolet), waaronder de bediening van EUV-machines in de cleanroom. ASML verwacht elk jaar 360 EUV-technici op te leiden voor zowel interne als klantdoeleinden.

Het duurt 18 maanden om een EUV Engineer te trainen van een beginnend medewerker tot een volwaardig medewerker die zelfstandig werkt. De coronacrisis heeft de onduidelijkheden met betrekking tot het reizen vergroot. Het EUV-opleidingscentrum stelt ASML in staat om EUV-technici lokaal op een veilige en kosteneffectieve manier op te leiden nu de coronacrisis het moeilijk maakt om te reizen.

“Door het vestigen van ons Global EUV Technology Training Center in Azië, waar EUV-systemen geïnstalleerd zullen blijven worden, verwachten we aanzienlijk te besparen op tijd en kosten om EUV-kennis over te brengen aan degenen die het nodig hebben,” zegt Wayne Allan, executive vice president van ASML Global Customer Support.

“Wij bedanken de Tainan Science Park Administration, de regering en onze klanten voor hun steun bij de oprichting van dit nieuwe EUV-trainingscentrum voor de semiconductor industrie”, zegt Mark Ting, manager van ASML Taiwan.

ASML

ASML is een van de belangrijkste techbedrijven in de chipsector. Het bedrijf is een voorloper op het gebied van EUV. Het bedrijf verscheepte in 2010 al het eerste prototype van het EUV-lithografiesysteem naar TSMC en in 2017 volgde het eerste productiesysteem, de TWINSCAN NXE:3400. ASML beschikt ook al over een EUV-opleidingscentrum in Zuid-Korea.