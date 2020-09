Samsung gaat 5G-netwerk leveren aan Verizon

Samsung gaat de Amerikaanse operator Verizon de netwerkapparatuur leveren voor het nieuwe 5G-netwerk. Met deze deal zijn vele miljarden dollars gemoeid. De deal is opmerkelijk omdat de Zuid-Koreaanse leverancier op dit moment nog een relatief kleine speler is op de internationale markt voor 5G-netwerkapparatuur.

Volgens Samsung heeft het contract voor 5G-netwerkapparatuur met Verizon een totale waarde van maar liefst 6,6 miljard dollar. Het contract is voor de langere termijn, aldus Samsung, en moet de mobiele ervaring van de klanten van Verizon’s mobiele poot Verizon Wireless flink gaan verbeteren.

Samsung nieuwe speler voor 5G-netwerken

Samsung is op dit moment in internationaal opzicht nog een kleine en vrij nieuwe speler op het gebied van 5G-netwerkapparatuur voor operators. In thuisland Zuid-Korea is de fabrikant natuurlijk wel marktleider, maar daarbuiten nog relatief klein vergeleken met aanbieders als Huawei en de Scandinavische leveranciers Nokia en Ericsson. De deal met Verizon zou nu het eerste grote buitenlandse contract van impact voor de Zuid-Koreaanse fabrikant zijn.

De keus van Verizon is misschien het resultaat van de boycot van Huawei door de Verenigde Staten -en daarnaast door hele rits van andere landen ter wereld- voor het leveren van 5G-netwerkapparatuur aan operators. Blijkbaar wilde de Amerikaanse mobiele aanbieder ook geen Nokia- of Ericsson-apparatuur in zijn netwerk, waardoor de keus op Samsung viel.

Voorstander van OpenRAN

Samsung levert concreet vooral mmWave-, sub-6 GHz-, gevirtualiseerde 5G Radio Acces Networking (RAN)-appratuur. Daarnaast levert het ook de benodigde zelfontwikkelde 5G-chipsets en devices. Denk onder meer aan de voor 5G geschikte Galaxy-smartphones die nu langzamerhand op de markt komen.

Samsung is daarnaast lid en groot voorstander van het OpenRan-project voor 5G. Het OpenRAN-project stimuleert het gebruik van open 5G-technologie, zodat netwerken kunnen worden gebouwd die niet afhankelijk zijn van een enkele leverancier. De OpenRan-standaarden maken het operators mogelijk om de technologie van verschillende aanbieders te gebruiken. Zo kunnen ze zelf bepalen welke appratuur en waarvoor te gebruiken. De OpenRAN-standaarden knopen dan alles binnen framework aan elkaar.