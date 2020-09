‘Network as a Service-adoptie staat voor flinke groei’

Bedrijven investeren vanwege de coronapandemie meer in Network as a Service (NaaS) en AI-gebaseerde networking. Naar verwachting zal de adoptie de komende twee jaar zelfs groeien met respectievelijk 38 procent en 35 procent, stelt onderzoek van Aruba.

Het netwerkbedrijf dat onder HPE valt deed wereldwijd onderzoek onder 2400 IT-beslissers, waarna het een sterke groei voor het ‘as a Service’ consumeren van IT-diensten verwacht. Het gemiddelde aandeel van IT-diensten dia via een abonnement worden afgenomen zal van de 34 procent nu stijgen naar 46 procent in 2022. Het aantal organisaties dat het merendeel van hun IT-oplossingen ‘as a Service’ consumeert stijgt in die periode met 72 procent.

Effecten coronacrisis

De coronapandemie is van invloed op deze cijfers. Zo geeft 77 procent aan dat de investeringen in netwerkprojecten door COVID-19 zijn uitgesteld of vertraging hebben opgelopen. Bijna drie op de tien geeft aan dat projecten helemaal zijn geannuleerd.

Toch zijn de plannen voor de toekomst ambitieus. 38 procent van de IT-beslissers wil investeringen in NaaS opschroeven. Voor 45 procent geldt dat ze deze investeringen op hetzelfde niveau willen houden. 15 procent is van plan om de investeringen omlaag te brengen.

Ook zien de IT-beslissers voordelen in technologieën die het werk van IT-teams eenvoudiger maken door middel van automatisering. Van de IT-beslissers wereldwijd wil 35 procent meer investeren in AI-netwerktechnologie.

Nieuwe modellen

Wanneer er specifiek op het bekijken van nieuwe abonnementsvormen voor hardware en/of software ingezoomd wordt, dan doet precies de helft van de IT-beslissers uit de EMEA-regio dat. 51 procent kijkt naar managed services voor turnkey hardware/software en 29 procent naar financiële leasevormen. Deze percentages komen door COVID-19.

Abonnementsmodellen voor netwerken zijn in de APAC-regio populairder (61 procent) dan in EMEA (50 procent) en Noord- en Zuid-Amerika (50 procent).