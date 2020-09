Palo Alto Networks biedt intelligent netwerkbeheer

Palo Alto Networks heeft een tweetal appliances gelanceerd. Ze gebruiken AI voor het oplossen van netwerkproblemen in SD-WAN-omgevingen voor edge-locaties en kantooromgevingen. De technologie van deze appliances is gebaseerd op het in 2019 overgenomen CloudGenix.

De AI-technologie brengt mogelijkheden voor het automatisch aanpakken en oplossen van netwerkproblemen met zich mee. Dit moet vooral het tempo van het oplossen van de problemen versnellen.

Bij meer traditionele systemen moeten beheerders uit een brei van informatie die onderhoudstools genereren de juiste oorzaak van de problemen vinden. De nu geïmplementeerde AI-technologie van CloudGenix groepeert automatisch alle alerts die op een bepaald probleem wijzen. Daardoor kunnen beheerders deze sneller diagnosticeren en oplossen.

Daarnaast kan de AI-technologie ook de prestaties van het oplossen verbeteren. Volgens Palo Alto Networks kan de op de appliances toegevoegde software tot zelfs 99 procent van alle support tickets afvangen.

Verschillende smaken

De intelligente netwerkbeheerappliances voor SD-WAN-omgevingen komen in twee smaken die ieder afzonderlijk geschikt zijn voor een andere soort omgeving. De CloudGenix Ion 1000 is specifiek ontworpen voor gebruik in edge-locaties, zoals winkelvestigingen, in een WAN-omgeving die veel vestigingen van een bedrijf met elkaar verbindt.

De CloudGenix Ion 9000, de grootste CloudGenix appliance die op dit moment beschikbaar is, richt zih volgens Palo Alto meer op de WAN-omgevingen van grotere locaties. Denk daarbij onder meer aan hoofdkantoren van bedrijven.

Toegevoegde security

Verder heeft Palo Alto Networks nog aangekondigd dat zijn CloudGenix-appliances, waaronder de nu gepresenteerde appliances, gaat combineren met zijn Prisma Access-securityplatform. Zo zijn grote bedrijfsnetwerken beter beschermd tegen cyberaanvallen. Hierbij kunnen onder meer de security settings voor CloudGenix appliances via de interface van het Prisma Access-platform worden beheerd.