NetApp en Google Cloud brengen NetApp CVS naar Nederland

NetApp en Google Cloud hebben de dienst NetApp Cloud Volumes Service (CVS) voor cloud-native file storage beschikbaar gemaakt in Nederland (West-Europa 4). De dienst heeft daarnaast enkele updates gekregen op het gebied van efficiency en security. Ook is NetApp CVS nu als software-oplossing beschikbaar.

NetApp en Google Cloud verstevigen hun samenwerking en breiden hun diensten uit naar meer regio’s van de public cloud. Onlangs besloten beide bedrijven daarom NetApp Cloud Volumes Service (CVS) naar een derde Europese regio uit te breiden. Na de beschikbaarheid van deze dienst in de Google Cloud-regio’s West-Europa 2 (Londen) en 3 (Frankfurt) komt de cloud-native filestorage-dienst ook naar Nederland.

Reden voor de uitbreiding is dat op deze manier bedrijven binnen West-Europa de volledige beheerde zakelijke datadienst kunnen afnemen vanuit het meest dichtstbijzijnde datacenter. Dit biedt meer efficiency, minder latency en minder kosten.

NetApp CVS is een cloud-native file storagedienst die oplossingen als Windows, VDI, SAP HANA en VMware de benodigde prestaties en beveiliging biedt. De dienst maakt het verder mogelijk zonder prestatieverlies applicaties en workloads snel naar on-premise-, hybrid en multi-cloudomgevingen te verplaatsten. Met de dienst hebben bedrijven de beschikking over opslagvolumes tot maximaal 100 TB. Deze volumes zijn snel in te stellen en/of te herstellen.

Nieuwe functionaliteit

NetApp CVS heeft ook nieuwe functionaliteit gekregen voor efficiency en security. Zo is nu replicatie binnen verschillende regio’s toegevoegd. Op deze manier kunnen klanten automatisch mirrors van hun storage volumes van de ene naar de andere regio overbrengen. Dit is handig voor disaster recovery en back-ups. Op deze manier blijft er altijd een kopie van de data bewaard in het geval van calamiteiten.

Een andere belangrijke update is dat het uitrollen van Windows- en SAP HANA workloads nu makkelijker verloopt. Hiervoor is bijvoorbeeld ondersteuning voor SMBv3 multichannel voor een verbeterde throughput van Windows-workloads toegevoegd. Ook is NetApp CVS via Google Cloud nu gecertificeerd voor het gebruik van SAP HANA scale-up workloads.

Verder beschikt de gecombineerde dienst van NetApp en Google Cloud nu over terraform-ondersteuning. Via een open source terraform-aanbieder kunnen bedrijven nu de installatie van infrastructuur in Google Cloud en NetApp CVS automatiseren. Dit helpt hen processen beter te optimaliseren en sneller applicaties te leveren.

Software-versie

Naast de beschikbaarheid in Nederland, maakte NetApp ook bekend dat CVS naast de bestaande hardware-versie, nu ook als een software-oplossing leverbaar is. De software-oplossing biedt functionaliteit als native NetApp Snapshot-mogelijkheden, de ondersteuning van verschillende storageprotocollen, het flexibel kunnen schalen van storage volumes en een verbeterde versleuteling voor nog meer security.

Andere nu via de softwareversie beschikbare oplossingen zijn onder meer een verbeterde dekking in cloudregio’s, een hogere beschikbaarheid en betere startprestaties. De softwareversie van NetApp CVS is op dit moment alleen beschikbaar in Europa in de Google Cloud-regio’s West-Europa 1 (België) en Noord-Europa 1 (Finland). In Nederland komt de software-versie binnenkort beschikbaar.