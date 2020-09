Verenigde Staten pakken Chinese chipsetfabrikant SMIC aan

Na Huawei en TikTok krijgt nu ook de Chinese chipsetfabrikant SMIC direct te maken met strenge sancties van de Amerikaanse overheid. Het gaat hierbij om exportbeperkingen voor toeleveranciers van SMIC voor onderdelen die mogelijk door China militair kunnen worden gebruikt.

Het U.S. Commerce Department heeft toeleveranciers van de Chinese chipsetfabrikant beperkingen opgelegd voor de export van bepaalde onderdelen voor het vervaardigen van de chipsets van SMIC. Deze bedrijven moeten voor de export van deze onderdelen nu toestemming vragen aan de Amerikaanse overheid. De ingestelde beperkingen hingen al een tijd in de lucht.

Reden toestemming

De Amerikaanse overheid geeft als verklaring voor dit strengere exportbeleid dat het hiermee wil voorkomen dat bepaalde strategische onderdelen door China in militaire toepassingen kunnen worden gebruikt. Het is nog niet bekend hoe zwaar deze exportcontrole is voor de toeleveranciers. Waarschijnlijk leidt deze tot meer papierwerk voor bedrijven die onderdelen leveren aan SMIC.

Mogelijk effect

Het effect van de verzwaarde exportregelgeving is nog ongewis. Niet alle technologische leveranties vanuit de Verenigde Staten naar SMIC worden hiermee afgesneden, hoewel theoretisch mogelijk. Wel kan bijvoorbeeld het verkrijgen van toestemming lastig worden en zodanig invloed hebben op de export dat bedrijven hiermee gaan stoppen. Het worst-case-scenario is dat SMIC helemaal geen Amerikaanse onderdelen ontvangt en daardoor de chipproductie in China een flinke klap krijgt.

Reactie SMIC

SMIC heeft zich al enige tijd op maatregelen van de Amerikaanse overheid kunnen voorbereiden. Zo is de productie afgelopen maand opgeschroefd. De chipsetfabrikant liet in een eerdere reactie weten dat het nog geen notificatie van de sancties heeft ontvangen. Daarnaast beweert de Chinese chipsetfabrikant dat het alleen chipsets voor civiele en zakelijke doeleinden fabriceert en niet voor militair gebruik.

