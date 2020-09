VS overweegt ook handelsverbod voor Chinese chipproducent SMIC

De handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten lijkt vooralsnog niet minder geworden. Afgelopen weekend meldden verschillende Amerikaanse media dat SMIC het volgende slachtoffer gaat zijn in deze handelsoorlog.

De Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) is de grootste Chinese chipfabrikant. Het bekendere TSMC is afkomstig uit Taiwan. Een vertegenwoordiger van het Amerikaanse Ministerie van Defensie heeft aan verschillende media laten weten dat de VS overweegt om SMIC op de lijst van bedrijven te zetten met een handelsverbod.

Dat zou betekenen dat Amerikaanse bedrijven die zaken willen doen met SMIC hiervoor een speciale licentie moeten aanvragen. Een reden voor het handelsverbod werd niet gegeven. Wel is er gehint naar een relatie tussen SMIC en het Chinese leger.

SMIC reageert preventief

Bij SMIC zijn ze duidelijk geschrokken van de berichten in de media. Ze kwamen direct met een statement dat het bedrijf alleen werkt aan producten voor consumenten en commerciële partijen en gebruiksdoelen. Dat het bedrijf geen relatie heeft met het Chinese leger.

Inmiddels staan er zo’n 300 Chinese bedrijven op de lijst waarmee geen zaken meer gedaan mogen worden. De bekendste zijn alle onderdelen van Huawei, het Chinese social media netwerk TikTok en ZTE. Alle bedrijven op deze lijst staan daar voornamelijk vanwege de inbreuk op de Amerikaanse nationale veiligheid, in sommige gevallen vanwege het schenden van de mensenrechten.

De kritiek op de VS wordt langzaamaan steeds groter, omdat het bewijs flinterdun is. Bewijs van spionage of een gevaar van nationale veiligheid is ook nooit gegeven. De VS lijkt het momenteel vooral voorzien te hebben op de semiconductor industrie, want daarmee kan het de technologische ontwikkeling van China aan banden leggen. Uiteindelijk heb je chips nodig om te innoveren.

