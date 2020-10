Nvidia focust op AI met SuperPod

Nvidia komt met SuperPod, waarmee bedrijven een supercomputer kunnen bouwen voor deep learning. Het zou maar een paar weken kosten om zoiets te bouwen.

De nieuwe oplossing heet SuperPod Solution for Enterprise en is bedoeld om te zorgen dat bedrijven makkelijker een supercomputer kunnen bouwen. Met SuperPod kunnen bedrijven een multipetaflopsysteem bouwen in een paar weken, dankzij de hulp van Nvidia’s computing apps en de netwerkmogelijkheden die Mellanox biedt.

Die infrastructuur gaat gepaard met een klein AI-ontwikkelapparaat en een dienst genaamd Maxine. Met Maxine is het mogelijk om de kwaliteit van een videogesprek te optimaliseren. Het gaat om een cloudgebaseerde dienst op basis van kunstmatige intelligentie die ervoor kan zorgen dat de bandbreedte die nodig is voor videocalls 10 keer minder wordt. De basis voor de SuperPod is de DGC A100 van Nvidia. Hierbij worden acht A100 datacenter graphics processoren verbonden aan twee centrale processoren plus een terabyte geheugen.

Via Mellanox’ HDR InfinityBand-switches kunnen 20 en 140 DGX A100-applicaties aan elkaar worden gelinkt, waardoor er een supercomputer kan ontstaan met 100 tot 700 petaflops processing-kracht. Nvidia bouwt zelf ook een SuperPod-computer. Het doet dat in Cambridge in het Verenigd Koninkrijk voor ongeveer 51,7 miljoen dollar. Deze moet later dit jaar online gaan en biedt 400 petaflops aan kunstmatige intelligentie-prestaties plus nog 8 petaflops prestaties volgens de Linpack-benchmark. Het zou de 29ste meest krachtige supercomputer ter wereld zijn. Hij wordt ingezet door scholen en zorginstanties, zo schrijft SiliconANGLE.

Er komt ook een Nvidia supercomputer in India. Het ministerie van elektronica en IT in India wil deze gebruiken voor zowel voor energieprojecten als zorgresearch. Er zitten 42 DGX A100’s in waardoor het de snelste HPC-AI supercomputer is in India.

