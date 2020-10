‘AMD wil chipmaker Xilinx overnemen voor 30 miljard dollar’

AMD wil graag de Chinese chipsetfabrikant Xilinx overnemen, zo bericht de zakenkrant Wall Street Journal. Hiermee wil AMD een stuk van de telecomtaart -in het bijzonder de 5G-markt- in handen proberen te krijgen.

Volgens de zakenkrant is chipsetfabrikant AMD in vergevorderde onderhandelingen met Xilinx. Inmiddels zou een bod van meer dan 30 miljard dollar (25,4 miljard euro) op tafel liggen. Het is mogelijk dat de deal binnenkort zijn beslag krijgt, maar het is geen garantie. Volgens de krant zouden de onderhandelingen in een eerder stadium al een keer zijn stilgelegd.

Xilinx heeft een moeilijke periode achter de rug en heeft de waarde van zijn aandelen zien dalen. De belangrijkste reden hiervoor is het sanctiebeleid van de Amerikaanse overheid tegenover de Chinese techgigant Huawei. Xilinx haalt 6 tot 8 procent van zijn omzet uit leveringen aan Huawei.

RPGA-chipsets belangrijk

De belangrijkste reden voor AMD om concurrent Xilinx over te nemen, is dat de chipsetfabrikant graag een stuk van de telecom- en defensietaarten wil krijgen. Xilinx produceert zogenoemde field-programmable gate arrays (FPGA’s). Dit zijn gespecialiseerde chipsets die vooral worden gebruikt voor draadloze communicatie, datacenters en in de auto- en vliegtuigindustrie.

De FPGA-chipsets kunnen in tegenstelling tot traditionele chipsets, opnieuw kunnen worden geprogrammeerd nadat zij zijn gebouwd. Dit maakt hen geschikt voor het snel ontwikkelen van prototypes en voor snel opkomende markten en use cases waarvoor bedrijven weinig tijd hebben om specifieke processors te ontwikkelen.

Telecommarkt

Een belangrijk segment -en dus een belangrijk interessepunt voor AMD- waarin FPGA’s worden gebruikt is de telecommarkt. Vooral voor de opkomende 5G-netwerken. In veel uitgerolde 5G-netwerken worden op dit moment de chipsets van Xilinx toegepast, aldus de Wall Street Journal. Andere toepassingen van FPGA’s zijn onder meer in militaire communicatie- en radarsystemen.

Ook het Amerikaanse Intel levert FPGA-chipsets aan de telecom- en militaire industrie. Door de mogelijke overname kan AMD dan beter binnen deze marktsegmenten concurreren, zo is de gedachte.

Derde grote overname in 2020

Wanneer de deal tussen AMD en Xilinx doorgang vindt, is dit derde grote overname in de chipsetindustrie dit jaar. Eerder nam Analog voor meer dan 20 miljard dollar Maxim Integrated Products over. Nvidia nam onlangs voor 40 miljard dollar Arm over.