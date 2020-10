Intel verkoopt NAND-divisie aan SK Hynix

De Zuid-Koreaanse geheugenfabrikant SK Hynix heeft bekendgemaakt dat het de NAND-divisie van Intel overneemt. Bij de overname is een bedrag van 9 miljard dollar (7,6 miljard euro) gemoeid. Intel blijft wel in bezit van de Optane-technologie.

De twee bedrijven hopen eind 2021 toestemming voor de overname rond te hebben. Dit bestaat uit de NAND-ssd-tak, samen met bijbehorende patenten, werknemers en fabrieken in de Chinese stad Dalian. Hiervoor betaalt SK Hynix aanvankelijk 7 miljard dollar.

Intel blijft daarna nog enkele jaren NAND-producten maken in Dalian, totdat in maart 2025 de overname volledig is afgerond. Dan betaalt SK Hynix de overige 2 miljard dollar aan Intel.

Sterkere marktpositie

SK Hynix is al jaren één van de belangrijke spelers in de markt van NAND-geheugen, samen met concurrenten als Samsung, Micron, Intel, Western Digital en Kioxia. Het bedrijf vertelt dat het met de overname zijn concurrentiepositie op de markt van NAND-geheugen wil versterken.

Volgens Statista hebben Intel en en SK Hynix momenteel elk zo’n 11,5 procent van de NAND-markt in handen. Bij een samenvoeging zou SK Hynix de op één na grootste fabrikant van NAND-geheugen worden, na Samsung.

Soepele transitie

Intel vertelt dat het bedrijf het geld dat het aan de overname overhoudt wil investeren in langetermijndoelen als kunstmatige intelligentie en 5G.

De twee bedrijven willen ervoor zorgen dat de transitie voor klanten, leveranciers en werknemers zo pijnloos mogelijk verloopt. Hiervoor zullen ze op een vergelijkbare manier samenwerken als ze hebben gedaan tijdens de ontwikkeling van DDR5-geheugen.