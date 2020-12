Lenovo plaatst tientallen NVMe-ssd’s in enkele opslagserver

Lenovo Data Center Group (DCG) heeft zijn nieuwe ThinkSystem DM5100F aangekondigd. De server beschikt over 48 aansluitingen om NVMe-ssd’s in te schroeven. Het bedrijf claimt dat dit voor lagere latency’s moet zorgen dan een server met sata-ssd’s.

De ThinkSystem DM5100F wordt door Lenovo vooral aangeprezen als een systeem waar klanten hun data voor AI-toepassingen op kwijt kunnen. Dergelijke toepassingen gaan heel intensief met opslag om, dus de hogere snelheden en lagere latency’s van NVMe-ssd’s komen hierbij zeker van pas.

In totaal past er zo’n 700 terabyte aan opslag in de 2U-server. Dit wordt aangevuld met 128GB ram en meerdere netwerkaansluitingen die tot 100Gbit/s aankunnen. De servers kunnen per zes of twaalf stuks geleverd worden in respectievelijk een SAN- of NAS-configuratie.

Intelligent Monitoring

Het nieuwe opslagsysteem kan worden bestuurd met versie 2.0 van Lenovo ThinkSystem Intelligent Monitoring. Dit platform helpt klanten hun apparatuur op meerdere locaties te beheren.

Netwerkswitch

Om de snellere opslagservers met je netwerk te verbinden, kondigt Lenovo ook een nieuwe switch aan. De DB720S Fibre Channel Switch biedt ondersteuning voor opslagnetwerken met snelheden van 32 of 64 Gbit/s. Lenovo claimt dat hij 50 procent lagere lantency heeft dan oudere switches van het bedrijf.

Tot slot heeft Lenovo in samenwerking met NetApp en Nvidia een referentie-architectuur opgezet voor mkb’ers die AI-trainingssystemen willen opzetten. Het document is na te lezen op de website van Lenovo.

