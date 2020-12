HPE gaat via GreenLake High Performance Computing bieden

HPE wil High Performance Computing (HPC) meer mainstream laten worden door het te bieden via het GreenLake as-a-service-programma. De nu gelanceerde oplossingen zijn volledig beheerde en voorgeconfigureerde bundels waarmee bedrijven direct aan de slag kunnen voor hun zware reken- en data-intesieve workloads.

Met de stap wil HPE zijn deel meepikken van een marktsegment dat flink in opkomst is. HPC wordt door bedrijven steeds vaker ingezet om hun veel om rekenkracht vragende en data-intensieve workloads te kunnen draaien. Denk hierbij vooral aan workloads voor AI en machine learning. Met deze workloads krijgen bedrijven uiteindelijk meer inzicht in hun data en business.

Op deze manier kunnen zij sneller nieuwe producten of ervaringen ontwikkelen en in productie nemen. Belangrijke marktsegmenten waar HPC wordt ingezet, zijn onder meer de automotive sector, financiële sector, de gezondheidszorg, de maakindustrie en de energiesector.

HPC via HPE Greenlake

Door HPC nu via zijn as-a-service model HPE GreenLake aan te bieden, zorgt HPE ervoor dat klanten volledig ontzorgd worden als het gaat om infrastructuur. Bovendien biedt dit model volgens de techgigant klanten de mogelijkheid HPC zo flexibel mogelijk in te zetten, in het eigen datacenter of in een co-locatie, en per gebruik te betalen.

HPC via HPE GreenLake bestaat uit drie configuratiepakketten: small, medium en large. In deze configuraties zijn hardware en diverse diensten voor HPC gebundeld. De hardware is gebaseerd op de HPE Apollo-systemen, in combinatie met storage en networking. Deze systemen zijn specifiek gebouwd voor het draaien van workloads voor AI-modellen en simulatietoepassingen.

In de nabije toekomst verwacht HPE deze speciale hardwareconfiguraties voor HPC binnen HPE GreenLake ook naar zijn HPE Cray-portfolio van compute-, storage- en netwerktoepassingen uit te breiden.

Toegevoegde beheerdiensten

Aan de hardwareconfiguraties zijn ook oftwaregebaseerde diensten toegevoegd voor beheer, het uitrollen en kostenbeheer voor HPC. De portal voor HPE GreenLake, HPE GreenLake Central, moet dienen voor het beheren en het verbeteren van de HPC-diensten. Het HPE Self-service dashboard stelt gebruikers in staat hun eigen HPC-clusters te draaien en te beheren.

HPE Consumption Analytics geeft bedrijven snel inzicht over gebruik en de daaraan verbonden kosten. HPC, AI & App Services zorgt ervoor dat HPC-workloads worden gestandaardiseerd en in containers verpakt. Bedrijven krijgen hierdoor makkelijker toegang tot data, kunnen deze optimaliseren en verplaatsen.

Partner-ecosysteem

HPE heeft voor zijn beheerde HPC-diensten ook een speciaal ecosysteem van partners opgetuigd. Dit zijn vooral partners op het gebied van co-locatie, zoals atNorth, CyrusOne en Scalematrix. Wat meer bekendere Europese of Nederlandse co-locatie-aanbieders zijn niet bekendgemaakt.

Verder biedt HPE binnen zijn HPC via HPE GreenLake-aanbod meer samenwerking met speciale softwareleveranciers voor HPC-oplossingen en -toepassingen. Denk daarbij aan bedrijven als Activeeon, Ansys, Core Scientific en TheUberCloud.

De eerste bundels van HPC via HPE GreenLake worden in het tweede kwartaal van 2021 beschikbaar. Alle HPE GreenLake-diensten, inclusief die voor HPC, zijn daarnaast beschikbaar via het channelpartner-programma van HPE.

