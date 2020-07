HPE Intelligent Data Platform als storage-fundament voor hybrid cloud

Moderne datavraagstukken vragen vandaag de dag om een storage fundament dat gebaseerd is op een aantal zaken. Denk aan cloud readiness, hoge beschikbaarheid, het verwerken van grote datavolumes, mogelijkheden voor snelle data-analyse en beheer dat het liefst zoveel mogelijk geautomatiseerd is. HPE wil deze zaken adresseren met het ‘Intelligent Data Platform. We spraken erover met Solution Architect Remko Westrik en Business Unit Manager Storage Paul Peters.

Veel bedrijven maken vandaag de dag gebruik van HPE-oplossingen, aangezien het een uitgebreide stack kan leveren voor het inrichten van de IT-infrastructuur. Een grote rol binnen dit portfolio is weggelegd voor storage, het vormt de basis voor dataopslag. De vooruitzichten zijn vanwege de groeiende hoeveelheid data die bedrijven genereren en bewaren rooskleurig, ze hebben hiervoor oplossingen nodig om deze gegevens op te slaan. Daar komt het HPE Intelligent Data Platform om de hoek kijken.

HPE Intelligent Data Platform

Met het HPE Intelligent Data Platform brengt HPE zijn visie rond het opslaan van data en het verkrijgen van inzichten uit data duidelijk naar voren. De hoeveelheid data bij bedrijven wordt elk jaar groter, steeds meer medewerkers werken actief met data. Naast een infrastructuur admin en storage beheerder heb je nu ook complete devops teams, data scientists, BI-medewerkers die allemaal in de weer zijn met data. De gebruikersgroepen die met data werken blijven groeien, want steeds meer zakelijke beslissingen worden op basis van data genomen.

Hoe je om gaat met deze groeiende gebruikersgroepen, het verwerken van grote hoeveelheden data en het beschikbaar houden van data voor kritieke workloads zijn vraagstukken die bij veel bedrijven leven. Vanuit het HPE Intelligent Data Platform is er voor elke situatie een passend antwoord te vinden.

Binnen het Intelligent Data Platform kunnen alle producten met elkaar samenwerken.

Het Intelligent Data platform is gekoppeld aan een breed portfolio storage-oplossingen van HPE die allemaal voor specifieke doeleinden ingezet of geconfigureerd kunnen worden. Binnen het Intelligent Data Platform heeft HPE er ook voor gezorgd dat alle producten onderling met elkaar kunnen samenwerken en data kunnen migreren waar nodig.

De basis van het Data Platform wordt gevormd door Nimble, Primera, Cloud Volumes en Backup en Scale out file-oplossingen. De intelligentie komt van HPE InfoSight.

Portfolio opslagsystemen

Binnen het Intelligent Data Platform is Nimble een vertrouwde naam. Nimble is eenvoudig in beheer en geoptimaliseerd voor generieke workloads. Door de sterke integratie met InfoSight bereiken klanten hoge beschikbaarheid. Veelal wordt er gebruikgemaakt van een virtualisatie platform zoals VMware of ERP applicaties van Oracle en SAP.

HPE Primera is mission critical met 100 procent beschikbaarheid

Toch zijn er ook bedrijven die kiezen voor de 100 procent databeschikbaarheid, iets wat HPE Primera kan bieden. Primera is een recente innovatie binnen het Intelligent Data Platform. Het betreft hier opslagsystemen ter ondersteuning van ‘mission critical’ applicaties en data, oftewel tier 0 workloads. Het gaat dan om applicaties en data waar organisaties absoluut niet zonder kunnen zoals data uit ERP-applicaties of mission critical transactieverwerking zoals in de financiële sector.

Om met Primera 100 procent beschikbaarheid te garanderen, heeft HPE gekeken naar de technologieën die het al in huis had. Primera bestaat uit een modulaire architectuur, waardoor een cluster ervoor zorgt dat de nodes binnen het systeem samenwerken. Ook onder Primera ligt de belangrijke basis van HPE InfoSight. In HPE InfoSight wordt kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning gebruikt om opslag, servers en virtual machines te monitoren en eventuele storingen te voorspellen en te voorkomen. Het betreft een wereldwijde database die metadata van HPE-oplossingen verzamelt om storingen en performance-optimalisaties te voorspellen en zo maximale uptime voor bedrijfskritische applicaties te verzorgen.

Het garanderen van de 100 procent beschikbaarheid komt als een standaard garantie bij alle Primera-oplossingen, mits de systemen voldoen aan de laatste firmware upgrades en met de juiste supportcontracten. Gebruikers van de huidige 3PAR-oplossingen wordt een eenvoudige migratie-oplossing geboden om te migreren naar de nieuwe technologie.

Storage voor de multicloud

De huidige hybride wereld heeft behoefte aan een cloud plug-in. Om de beschikbare storagesystemen echt geschikt te maken voor de hybride wereld, zet HPE zijn Cloud Volumes-platform in als troef. Met Cloud Volumes gebruik je cloud-opslag die fysiek dichtbij de cloud-regio’s van AWS, Microsoft Azure en Google Cloud staan. Je neemt dan de storage af bij HPE en compute bij één van de cloudplatformen. Een lage latency en een goede performance is een belangrijke factor in een goed functionerende multicloud-omgeving

Westrik geeft aan dat je op die manier het grote voordeel van datamobiliteit realiseert. Volgens hem is het daadwerkelijk opslaan van data bij een cloud-provider niet zo duur, maar lopen de kosten wel flink op als je de gegevens uit het cloud-platform wil halen of wilt gebruiken buiten die cloudomgeving. Dit zijn de zogenaamde egress-kosten. Cloud Volumes moet deze drempel wegnemen.

Het platform biedt tevens de mogelijkheid om te repliceren tussen on premise, Nimble, Primera en Cloud Volumes. In verschillende situaties is dit handig, leggen de twee heren uit. Een bedrijf kan bijvoorbeeld besluiten dat het twee datacenters wil gebruiken. In dat geval is een on premise-datacenter een logische keuze. Als aanvulling hierop kan je repliceren naar Cloud Volumes, om de data bij een probleem te gebruiken als disaster recovery voor het draaien van een applicatie bij één van de ondersteunde cloud providers.

Intelligent Data Platform leunt ook op InfoSight

Nimble, Primera en Cloud Volumes zijn een belangrijk onderdeel in de Intelligent Data Platform-visie, maar de intelligentie komt van HPE InfoSight, dat inmiddels ook beschikbaar is op HPE Compute-oplossingen. Ook andere technologieën ondersteunen deze overkoepelende boodschap. Zo vereist een modern datatijdperk volgens HPE ook AI en analytics, alsmede ondersteuning voor secundaire storage.

InfoSight helpt om een holistisch beeld te krijgen van de status van de totale infrastructuur. Doordat er info wordt verzameld uit de applicaties, de hypervisor, de compute omgeving en de storage, is er een compleet beeld van wat het normale gedrag is van de omgeving. Ook wordt er een totaaloverzicht van alle systemen over de complete installed base geboden. Daarmee kan er beter worden gereageerd op mogelijke problemen die optreden bij een klant. Iedereen met vergelijkbare omgevingen kan in detail worden bekeken en benodigde acties kunnen worden genomen zodat klanten ongestoord door kunnen werken.

HPE biedt een oplossing voor alle scenario’s: on premise, in de cloud en de hybrid cloud.

De AI en analytics van HPE InfoSight is een belangrijk onderdeel van HPE’s storage- en compute-portfolio. Met dataverzameling en -analyse,‘kijkt‘ HPE InfoSight voorbij de grenzen van andere tools. Om de status van de systemen, subsystemen en omringende IT-infrastructuur te monitoren, worden miljoenen sensormetingen verzameld en geanalyseerd. Machine learning zorgt vervolgens voor voorspellende analyses en aanbevelingen. HPE denkt dat dit zelflerende karakter ervoor gaat zorgen dat InfoSight het autonomous datacenter zal inleiden.

Een ander ondersteunend component is StoreOnce, waarmee HPE secundaire storage-vraagstukken adresseert. StoreOnce is een appliance die vooral gericht is op data die niet voortdurend geraadpleegd wordt door andere systemen en is in die zin optimaal voor back-ups. Je kan op deze HPE StoreOnce-appliance data voor een periode van een maand tot enkele maanden vastzetten, in die periode kan de data niet aangepast of gewist worden. Het betreft dus een soort extra garantie bovenop standaard back-up- en disaster recovery-applicaties, welke je bijvoorbeeld ook kunt gebruiken voor testing met een back-up. HPE streeft dus niet naar een product dat concurreert met bijvoorbeeld Veeam of Veritas, met zulke producten heeft het juist diepe integraties.

Conclusie

Met het Intelligent Data Platform heeft HPE een breed portfolio van oplossingen en diensten ontwikkeld, met een duidelijke visie om te kunnen voldoen aan de hedendaagse eisen voor (grote) datavolumes, snelle data-analyse, zware workloads en oplossingen voor het beheren van de complexiteit van multicloud-omgevingen. Hiermee biedt HPE een oplossing voor alle scenario’s: on premise, in de cloud en de hybrid cloud.

