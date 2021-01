Cisco sleept Acacia voor de rechter vanwege mislukte overname

Cisco sleept Acacia Communications, een producent van geavanceerde processors voor datacenters en onderzeekabels, voor de rechter. Reden is dat Acacia onlangs een al in 2019 overeengekomen overname door Cisco heeft afgezegd.

Concreet beschuldigt Cisco Acacia van het niet nakomen van een overeenkomst uit 2019 voor een overname. Voor deze overname zou Cisco ongeveer 2,6 miljard dollar (2,1 miljard euro) betalen. Acacia heeft recent de overnamepoging beëindigd omdat beide partijen er niet in geslaagd waren om binnen de vastgestelde overnametermijn toestemming te verkrijgen van de Chinese mededingingsautoriteiten. Doordat deze deadline van 8 januari 2021 niet is behaald, had Acacia naar eigen zeggen niet meer de verplichting om de overname tot een goed einde te brengen.

Eisen Cisco

Cisco gaat hiermee dus niet akkoord en sleept Acacia dus voor de rechter in de Amerikaanse staat Delaware. Met de rechtszaak wil de techgigant voorkomen dat Acacia de overname ongedaan maakt. Ook wil Cisco hiermee ervoor zorgen dat een eventuele exit van Acacia onmogelijk wordt, totdat het hele reguleringsproces in China is voltooid. Een uitspraak van de rechter moet deze doelen bevestigen.

Waarde Acacia voor Cisco

Met Acacia krijg Cisco mogelijk een producent in handen van speciale processors voor datacenternetwerktoepassingen en voor onderzeecommunicatiekabels. De processors maken het verwerken van het dataverkeer mogelijk. De producten gebruiken hiervoor photonische chips die elektronische data omzetten in lichtsignalen en vice versa. Op deze manier kan de data via glasvezelkabels worden verzonden. Ook maakt Acacia digital signal processors voor complexe berekeningen om zo efficiënt data via optische netwerken te transporteren.

Door Acacia over te nemen, krijgt Cisco een nieuwe bron van inkomsten voor zijn infrastructuuractiviteiten. Daarnaast is de overname van de processorfabrikant voor de techgigant ook interessant omdat het zelf Acacia-producten in sommige eigen producten toepast.