‘Intel produceert dit kwartaal eerste serverchips op 10nm’

Intel heeft bekendgemaakt dat het dit kwartaal nog begint met de massaproductie van serverchips op het 10nm-procedé. Het bedrijf zou ook binnenkort onthullen of het al dan niet een deel van zijn productie gaat outsourcen.

Wat voor chips Intel precies gaan produceren, is niet bekend. Ook is het niet duidelijk hoeveel chips Intel denkt te kunnen produceren. Het bedrijf geeft alleen aan dat het dit jaar 50 nieuwe processors voor desktops zou introduceren, waarvan er 30 gebakken worden op het 10nm-procedé.

Vast op 14 nanometer

De introductie van 10nm is al langere tijd een heikel punt voor Intel. Momenteel bakt het bedrijf nog altijd de meeste processors op 14 nanometer. Intel heeft dat procedé in 2015 breed in gebruik genomen met de Broadwell- en vervolgens Skylake-architecturen.

Ice Lake

Het bedrijf is vervolgens jarenlang op Skylake blijven hangen; opvolgende generaties waren weinig meer dan Skylake-processors met hogere kloksnelheden en meer cores. In 2019 heeft het bedrijf eindelijk de eerste laptopprocessors op basis van Ice Lake geïntroduceerd, met een nieuwe architectuur en een kleiner procedé op 10nm. Voor desktops en servers heeft het bedrijf echter nog geen nieuwe processors met deze nieuwe architectuur geïntroduceerd, terwijl concurrent AMD met zijn Zen-architectuur hard aan de weg timmert.

7 en 5 nanometer

Andere chipfabrikanten, zoals TSMC en Samsung, hebben het wel voor elkaar gekregen om kleinere chips te produceren op 7 en zelfs 5 nanometer. Dit heeft ertoe geleid dat sommige aandeelhouders nu Intel hebben verzocht om een deel van de chipproductie bij een derde partij onder te brengen. Volgens Reuters gaat Intel op 21 januari vertellen of het bedrijf dat eventueel vanaf 2023 gaat doen.