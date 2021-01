Schneider Electric neemt Nederlands DC Systems over

Het Franse energiebeheerbedrijf Schneider Electric heeft het Nederlandse bedrijf DC Systems overgenomen. Schneider Electric wil zich uitbreiden naar de ontwikkeling van moderne energie-infrastructuren.

DC Systems is een bedrijf dat zich specialiseert in de ontwikkeling van microgrids. Dit zijn kleine energie-infrastructuren onafhankelijk van het elektriciteitsnet kunnen opereren. Het bedrijf richt zich specifiek op gelijkstroom op lage spanningen en heeft eerder gewerkt aan projecten als verlichting van straten en gebouwen.

Meer kennis over microgrids

Schneider Electric, die een breed scala aan oplossingen rond elektriciteit aanbiedt, wil met de acquisitie van DC Systems zijn kennis op het gebied van microgrids uitbreiden.

“In Schneider Electric vonden we een gelijkgestemde partner die net als ons gericht is op het bieden van superieure energieoplossingen, gebaseerd op een open ecosysteem dat tastbare voordelen biedt voor iedereen,” aldus Harry Stookman, oprichter van DC Systems, in het persbericht. “Ik kijk ernaar uit om samen de energie-uitdaging aan te pakken.”

Hoeveel Schneider Electric betaalt voor de overname, is niet bekend.

