Juniper Networks introduceert Paragon Automation

Juniper Networks wil netwerkoperators en bedrijven meer mogelijkheden bieden om netwerken vanuit de cloud compleet te automatiseren. Hiervoor heeft de netwerkspecialist onlangs het cloud-native automatiseringsportfolio Paragon Automation gelanceerd.

Met Paragon Automation zijn (5G) netwerkoperators en bedrijven in staat om al hun applicaties die in multicloudomgevingen draaien geheel geautomatiseerd uit te rollen en te beheren.

Denk hierbij aan het vervangen van handmatige taken als het inrichten van netwerken en de daarop geleverde diensten, het beheer van deze omgevingen en monitoring. Ook biedt het portfolio mogelijkheden voor testen. Juniper Networks noemt dit ook het leveren van ‘Experience-First Networking’.

Rebranding overgenomen producten

Paragon Automation omvat het complete portfolio van automatiseringsoplossingen voor WAN-omgevingen. Het is een rebranding van de overgenomen bedrijven NorthStar, Antua Networks en NetRounds.

Vooral de oplossingen van dit laatste bedrijf passen goed in het nu aangeboden automatiseringsportfolio. NetRounds levert een cloudgebaseerd voorspellend netwerkanalyseplatform en tooling voor assurance testing. Volgens Juniper Networks zijn de oplossingen van NetRounds nu ‘herschreven’ in microservices.

Alle oplossingen binnen het Paragon Automation-portfolio zijn op Kubernetes gebaseerd. Klanten kunnen deze oplossingen afnemen als een cloudgebaseerde SaaS-diens of de oplossingen on-premises, in een private cloud of in een public cloudomgeving hosten.

Onderdelen en functionaliteit Paragon Automation

Paragon Automation bestaat uit onderdelen met een focus op kwaliteit. Hiervoor worden actieve test agents, streaming telemetrie en machine learning gecombineerd met closed-loop remediation. Daarnaast bieden de oplossingen ‘network-aware’ automatisering, zodat klanten netwerkmogelijkheden hebben als realtime awareness en visualisatie van netwerktopologie en geïntegreerde ondersteuning voor segment routing, MPLS en network slicing binnen alle netwerkomgevingen.

Verder bieden de oplossingen speciaal toegepaste machine learning in de vorm van hoogwaardige algoritmes en netwerkanalytics. Deze oplossingen verzamelen, verrijken en analyseren gigantische hoeveelheden realtime telemetriegegevens. Dit leidt tot een compleet overzicht van de status en gezondheid van de aanwezige devices, netwerkomgevingen en diensten binnen de complete WAN-omgeving. De machine learning helpt daarbij afwijkingen te detecteren en om accurate voorspellingen te maken voor het toekomstig gedrag van de devices en netwerkomgevingen.

