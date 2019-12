AI is voor Juniper Networks de sleutel tot het Self Driving Network

Juniper Networks ziet het zogeheten self driving network nog steeds als de toekomst. De inzet van kunstmatige intelligentie (AI), het zogeheten ‘AI-Driven Network’, is hiervoor de sleutel. Zeker nu bedrijven de stap naar de (multi)cloud maken. Gelukkig is Juniper Networks ook zijn traditionele technologische achtergrond nog niet vergeten. Dat bleek tijdens ons bezoek aan de Juniper NXTWORK EMEA 2019-conferentie.

Voor bedrijven en serviceproviders is networking niet alleen meer relevant voor connectiviteit en capaciteit binnen de eigen IT-omgevingen of datacenters. Tegenwoordig staat vaak de connectiviteit met de diverse (multi)cloudomgevingenvoor hun data, workloads en applicaties bovenaan het verlanglijstje.

Hierbij moet het niet uitmaken waar alle data, workloads en applicaties zich bevinden. Aan de edge, binnen campus- en branche-omgevingen, in on-premise datacenters en vooral in de diverse private, hybrid en public cloudomgevingen; de multicloud. Op deze manier kunnen bedrijven de meeste waarde uit data en applicaties halen, innoveren en groeien.

Deze stap maakt het belangrijk dat netwerkleveranciers zich hiervoor aanpassen, geeft CEO Rami Rahim van Juniper Networks aan. Voor netwerkleveranciers betekent het dat zij zich niet langer exclusief moeten richten op het leveren en bouwen van betere netwerken maar ervoor zorgen dat netwerken zich vooral zelf verbeteren. Het liefst geheel geautomatiseerd.

Strategie

Juniper Networks wil zijn klanten hiermee zoveel mogelijk helpen. In de eerste plaats om klanten dat volledige geautomatiseerde en efficiënte cloud datacenters te laten ontwikkelen. Het bedrijf gelooft erin dat het datacenter het (netwerk) hart is van waaruit alle toekomstige clouddiensten worden geleverd.

Daarnaast wil Juniper Networks deze clouddiensten dichterbij eindgebruikers brengen. In het bijzonder voor het ontwikkelen van de zogeheten ‘edge cloud’. Alle clouddiensten en de onderliggende ‘pools’ van compute, storage, tools, applicaties en diensten moeten nog meer aan de rand van het netwerk beschikbaar zijn.

Uiteindelijk wil Juniper Networks dat bedrijven het volledige potentieel van de (multi)cloud en alle bijbehorend tools en diensten kunnen gebruiken. Kortom, het ‘cloud driven enterprise’.

Software-defined networking belangrijk

De stap naar software-defined networking is dan ook belangrijk. Software-defined networking, zoals SD-WAN, zorgt ervoor dat netwerken voor die benodigde (multi)cloudomgevingen worden geabstraheerd, programmeerbaar worden gemaakt en vooral worden geautomatiseerd. Dit met een goede visibility, duidelijke inzichten in hoe het netwerk zich gedraagt en met automatisering om alle beheerstaken zonder al te veel menselijk ingrijpen uit te voeren. Vooral dit laatste is volgens Juniper Networks extreem belangrijk. De stap naar de (multi)cloud brengt veel complexiteit met zich mee en die moet worden versimpeld.

Self driving network

Uiteindelijk moet dit een self driving network (SDN) opleveren. Dit netwerk bestaat uit een combinatie van telemetrie, workflow-automatisering, DevOps en AI in de vorm van machine learning. Hierdoor worden netwerken responsive, passen zij zich automatisch aan en kunnen voorspellend handelen. Deze netwerken kunnen zichzelf configureren, in de gaten houden, zelf analyses uitvoeren en zichzelf optimaliseren.

Bedrijven kunnen met deze volledige geautomatiseerde netwerken veel sneller en eenvoudiger naar een cloud driven enterprise toewerken. SDN’s verbeteren voor hen de flexibiliteit, levert kostenbesparingen op en versnellen uiteindelijk de ontwikkel- en uitrolprocessen.

‘AI-Driven’-netwerkbasis van SDN

Voor Juniper Networks is de inzet van AI een belangrijke stap om het uiteindelijke ‘self healing’ SDN van de toekomst te realiseren. Volgens Juniper Networks zal AI een extreem grote impact op het toekomstige bedrijfsleven gaan hebben. Zelfs meer impact dan de de Industriële Revolutie, stelt Rahim.

AI heeft volgens Juniper Networks veel invloed op de ontwikkeling van SDN’s. Voor alle activiteiten die deze netwerken straks geheel automatisch uitvoeren, verzamelt AI de benodigde data uit alle IT-omgevingen en -systemen waaruit het netwerk binnen bedrijven bestaat, leert van deze data en maakt uiteindelijk het automatisch handelen op basis van deze informatie mogelijk. Het ‘AI-Driven-netwerk’ is eigenlijk de kern van waaruit het SDN bestaat.

Technologie van Mist

Voor Juniper Networks is het AI-Driven netwerk concreet de implementatie van de technologie van de overgenomen specialist op het gebied van cloudgebaseerde draadloze WLAN-toepassingen en -oplossingen, Mist.

Met deze technologie wordt standaard AI ingezet op basis van machine learning. De technologie verzamelt metadata van het gehele netwerk, analyseert deze en neemt daarop beslissingen. Op basis van deze beslissingen past de technologie niet alleen de uitrol van hele netwerk aan, maar ook de operationele activiteiten en verbetert deze automatisch, laat oprichter en CEO Sujai Hajela van Mist weten.

Ook voor ‘wired’-portfolio

In eerste instantie werd deze technologie alleen gebruikt voor het draadloze wifi-portfolio van Mist. Sinds kort is de technologie ook geschikt gemaakt, via de Wired Assurance Service, voor het ‘wired’ of bekabelde portfolio van Juniper Networks; de routers, switches en firewalls. De Wired Assurance Service biedt klanten onder meer geautomatiseerde processen en service-levelbeheer.

Marvis Actions

De inzet AI op basis van machine learning gaat via de virtuele intelligente assistent Marvis. Marvis is ook een onderdeel van de Mist-technologie. Marvis is ontwikkeld voor het draadloze portfolio, maar de echte meerwaarde van de AI-oplossing laat zich zeker aan de wired-kant zien.

De virtuele intelligente assistent ontdekt met Marvis Actions geheel automatisch de oorzaak van problemen van Juniper-routers en -switches binnen het netwerk. Vervolgens probeert Marvis deze problemen op te lossen. De virtuele slimme assistent geeft beheerders onder meer een set van aanbevolen acties.

Metadata

De Marvis-assistent haalt de informatie voor deze aanbevolen acties uit het inzicht dat het heeft ontwikkeld met behulp van de AI-engine. Het vergaart de benodigde metadata geheel geanonimiseerd uit de netwerktoepassingen van klanten. Op basis van deze data komt Marvis tot zijn inzichten en aanbevelingen.

Automatisch oplossen

Ook kan Marvis geheel automatisch naar ‘eigen’ inzicht deze gevonden problemen oplossen, zonder dat daarbij menselijk handelen komt kijken. Dit versnelt niet alleen de probleemoplossing, maar voorkomt vanzelfsprekend ook eventuele fouten door menselijk ingrijpen.

Automatische probleemoplossing is nu alleen mogelijk voor de eigen routers en switches van Juniper Networks. De Mist-technologie is nu helemaal geoptimaliseerd voor Juniper’s eigen core OS Junos. Hierdoor wordt het nog eenvoudiger om de benodigde metadata te verzamelen en acties door te voeren.

Het is de bedoeling dat de AI-technologie in de nabije toekomst ook naar de SD-WAN-oplossingen voor branches en de security-toepassingen van Juniper Networks wordt uitgerold. Straks wordt de metadata van Mist gecombineerd met alle security soft- en hardware van de leverancier. Denk hierbij vooral aan de Sky Advanced Threat Prevention (ATP)- technologie en de toepassing Contrail Service Orchestration (CSO). Op deze manier krijgen klanten echt een complete ‘end-to-end experience’ die hun netwerken geheel automatisch optimaliseert voor de AI-Driven Enterprise, laat Haleja weten.

Bruikbaar voor andere leveranciers

De Mist-technologie is ook geschikt voor netwerkapparatuur van andere fabrikanten. Denk hierbij aan netwerkapparatuur als routers en switches van Cisco en Arista Networks. Dit geheel eendachtig de ‘open’ strategie die Juniper Networks zegt te voeren. Het automatisch oplossen van gevonden problemen, zoals hierboven aangegeven, is voor deze interoperabiliteit met toepassingen van apparatuur van derden echter (nog) niet mogelijk.

Uitbreiding Contrail-softwareportfolio

De strategie van Juniper Networks is dus om zijn netwerktoepassingen en -oplossingen vooral te laten dienen om bedrijven zo optimaal mogelijk te maken en vooral automatisch te laten zijn. Naast de genoemde Mist-technologie hoort daarbij ook de op de multicloud gerichte software-definend Contrail Enterprise Multicloud Suite.

Ook hiervoor zijn weer uitbreidingen gedaan, zodat klanten over een ‘single pane of glass’ beschikken voor alle ontwikkeling, orkestratie, beheer en inzicht van data, applicaties en workloads voor de multicloud.

De uitbreiding omvat onder andere Contrail Insights. Deze tool geeft complete overzichten van de datacenterinfrastrcutuur van klanten, van de ‘overlay’- en ‘underlay’-netwerken tot fysieke en virtuele servers en natuurlijk alle bijbehorende workloads.

De oplossing gebruikt machine learning voor het vergaren en verwerken van realtime data, maar ook historische telemetrie-data. Deze slimme informatie geeft dan weer de aanbevelingen voor de onderliggende infrastructuur.

Overige Contrail-ontwikkelingen

Juniper Networks heeft verder zijn Contrail SD-WAN-oplossing uitgebreid met SD-LAN-functionaliteit voor bijkantoren. Ook is onlangs een container-orkestratieplatform op basis van Kubernetes aangekondigd. Hiermee volgt Juniper Networks andere (netwerk)infrastructuurleveranciers.

Voor wie is het portfolio geschikt?

Juniper Networks beschikt dus nu over een compleet portfolio aan AI Driven-toepassingen en -oplossingen die de stap naar het SDN moet gaan versnellen. Volgens CEO Rami Rahim heeft de introductie van het Mist-portfolio ertoe geleid dat steeds meer grootzakelijke bedrijven de technologie van Juniper Networks omarmen.

Voor Juniper Networks zijn deze bedrijven een welkome aanvulling op de huidige focus op Tier 2 service providers, zoals telecombedrijven , cloudproviders en Managed Service Providers (MSP’s). Partijen die diensten leveren aan derde partijen.

Melchior Aelmans, Lead Engineer Cloud Providers bij Juniper Networks Nederland, geeft aan dat het Tier 2-segment van serviceproviders voor Juniper Networks nog steeds extreem belangrijk blijft. De schaal en de soort dienstverlening van deze specifieke aanbieders maken het mogelijk om op technisch niveau samen te werken aan innovatieve toepassingen en oplossingen voor eindklanten. Er worden echte use cases ontwikkeld.

Segment routing

Voor de Tier 2 service- en cloudproviders is Juniper Networks nu onder andere bezig met het ontwikkelen van technologie en standaarden voor segment routing. In plaats van de huidige MPLS-verbindingen, met alle bijkomende latency, bepalen met segment routing de servers bij de serviceproviders zelf de snelste weg voor het verkeer naar de individuele eindgebruikers. Dit verbetert onder meer de latency. Segment routing is daardoor erg geschikt voor het toenemende streamen van audio en video. En straks ook voor (streaming) gaming-diensten.

Spannende combinatie tussen nieuw en oud

Juniper Networks is druk bezig met het vervolmaken van zijn heilige graal, het self driving network. Iets wat natuurlijk ook door veel andere aanbieders als het ultieme doel wordt gezien.

Dat het hierbij de focus legt op de inzet van AI – de slimme technologie van het overgenomen Mist voor het hele spectrum van draadloze en wired verbindingen- is spannend. Juniper Networks is al in staat om deze technologie met behulp van een virtuele assistent automatisch problemen te detecteren, te interpreteren en op te lossen.

AI is als aanjager van het self driving of autonomous network langzamerhand standaard geworden voor netwerkinfrastrcutuurleveranciers. Toch lijkt de AI-technologie van Juniper Networks hierop vooruit te lopen. De AI-technologie van andere aanbieders detecteert en interpreteert wel problemen, maar automatisch oplossen is er nog niet bij. De Mist-technologie doet dit wel.

Bijzonder is ook dat Juniper Networks nog investeert in hardcore netwerktechnologie en -oplossingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het blijven leveren van nieuwe netwerk- en security hard- en software, het verhogen van de throughput naar 400 GbE en het ontwikkelen van technologie als segment routing.

De combinatie van moderne en zich constant evoluerende toepassingen en oplossingen met old school netwerktechnologie, blijft de ontwikkelingen bij Juniper Networks interessant houden. We houden het in de gaten.