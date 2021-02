Juniper voegt Mist AI toe aan Session Smart, SRX-serie en EX4400

Juniper Networks laat weten dat het drie nieuwe AI-gedreven toevoegingen doet aan het portfolio. Allereerst is er koppeling tussen de Session Smart netwerkproducten die mee zijn gekomen met de overname van 128 Technology en WAN Assurance en de Marvis-assistent van Juniper. Daarnaast is er nieuws te melden op het vlak van de SRX-serie en de EX-serie in het aanbod van Juniper. De eerste wordt als hele serie nu ook toegevoegd aan de beheeromgeving van Mist AI. De EX4400 is ten slotte een switch gericht op EVPN-VXLAN die gebruikmaakt van de mogelijkheden van Mist AI.

Het mag duidelijk zijn, de toekomst van netwerken ligt in AI. Dat geldt uiteraard niet alleen voor Juniper. Meerdere aanbieders zijn ermee bezig. Sinds de overname van Mist Systems enkele jaren geleden, is het echt wel overduidelijk de visie van Juniper Networks. Het is dan ook geen verrassing dat Mist AI een steeds grotere rol krijgt in het portfolio van de netwerkleverancier. Zelf heeft het bedrijf het over een een ‘AI-gedreven reis’ waar het mee bezig is. Eentje die dus nu weer enkele nieuwe bezienswaardigheden krijgt.

Marvis en WAN Assurance

WAN Assurance en de Marvis Virtual Network Assistant zijn diensten die Juniper al langer aanbiedt. De Session Smart routers van 128 Technology krijgen vanaf nu ook toegang tot deze diensten. Dat wil zeggen, deze routers krijgen nu ook een dosis AIOps. De routers kunnen de Mist AI engine namelijk voorzien van telemetrie, oftewel meetgegevens en andere relevante data. Aangezien deze engine ook zorgt voor de aansturing kan WAN Assurance en van Marvis, betekent dit ook meteen hij deze diensten ontsluit voor de routers.

Met WAN Assurance kun je onder andere service levels op de WAN van je organisatie inrichten en monitoren. Daarnaast kun je proactief afwijkingen opsporen en beter inzicht krijgen in wat er zoal gebeurt op je WAN. Dit uiteraard allemaal om de gebruikerservaring te optimaliseren. Met Marvis VNA kun je op een eenvoudige manier de Session Smart SD-WAN omgevingen troubleshooten. Je kunt dit namelijk doen door een query in gewone taal in te voeren (NLP).

SRX en EX4400

Naast het ontsluiten van de diensten hierboven voor het nieuwe Session Smart-aanbod, is er ook nog nieuws over het SRX- en EX-aanbod van Juniper. De volledige SRX-serie van branch-gateways wordt vanaf nu door Mist AI (in de cloud) aangestuurd. Eenvoudig deployen is een duidelijke focus. Uiteraard is er voorzien in zaken zoals zero touch provisioning en worden de workflows diek komen kijken bij het uitrollen van deze devices zoveel mogelijk geautomatiseerd. Eveneens interessant is dat klanten nu ook deze branch devices tot op zekere hoogte kunnen configureren in dezelfde omgeving als hun LAN- en WLAN-apparatuur. Let wel, het betreft hier volgens Juniper eenvoudige functies, voor de complexe configuraties moet je nog wel uitwijken naar het platform van de SRX-devices zelf.

Tot slot is er nog de nieuwe EX4400. Ook hier zien we weer een focus op AIOps. Met de EX4400 kunnen IT-teams volgens Juniper zonder problemen een EVPN-VXLAN fabric in te richten tussen de verschillende onderdelen van de organisatie, van het datacenter tot aan de campus core. Met een dergelijke architectuur richt je de netwerkomgeving flexibel in. Je kunt eenvoudig het aantal endpoint devices opschalen bijvoorbeeld zonder tegen de limieten van de fysieke infrastructuur aan te lopen. Dit omdat een EVPN-VXLAN fabric een netwerkoverlay is en dus niet per se gebonden is aan het fysieke netwerk. Via Mist AI kun je ook hier weer uitgaan van een relatief eenvoudig configuratie- en beheerproces van het netwerk. Daarnaast maakt het evenals hierboven bij de SRX-serie wederom het troubleshooten eenvoudiger.

Mist AI als paraplu

Het mag duidelijk zijn uit bovenstaande waar Juniper heengaat. Het ontsluit steeds producten en diensten via Mist AI voor steeds meer andere onderdelen. De overname van Mist enkele jaren geleden is dus een zeer belangrijke geweest. Mist AI is met recht de paraplu geworden waar veel van de self-driving ambities van Juniper een plek onder vinden. Het feit dat een relatief recente toevoeging aan het portfolio (de Session Smart routers van 128 Technology) nu al in het AI-gedreven Mist-aanbod opgenomen is, geeft aan dat Juniper op dit vlak ook snel stappen kan zetten. Dat belooft voor de toekomst.