Meer dan de helft van KPN-zendmasten voorzien van 5G

KPN heeft eind 2020 hard gewerkt om de zendmasten geschikt te maken voor 5G. Dat is gelukt bij meer dan de helft van de masten. Daarnaast is de backhaul van de masten van een update voorzien.

In het jaarverslag van KPN is te lezen dat dat er inmiddels 2803 antennes zijn voorzien van de mogelijkheid om 5G-signaal uit te zenden. KPN bouwt de masten per regio om. Eerst zijn de antennes in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant omgegooid. De masten hebben ook meteen een update gekregen.

KPN

Zo wordt de bedrade verbinding verbeterd van 1 Gbit per seconde naar 10 Gbit per seconde. Voor de straalverbinding geldt een upgrade van 370 Mbit per seconde naar 4 Gbit per seconde. Dat is een aanzienlijke verbetering. Als de bedrade verbinding niet werkt, dan gaat het automatisch over op de straalverbinding. Dat deze nu allebei sneller zijn geworden, zal voor veel klanten een vooruitgang zijn.

Als je 4G gebruikt van KPN, dan kun je in de regio Randstad en Brabant ervaren dat de verbinding beter presteert. KPN schrijft dat de gemiddelde snelheid van 4G met ongeveer 30 procent omhoog zijn gegaan. Uiteindelijk is al dit werk bedoeld om 5G-ready te zijn en mogelijk te zorgen dat ook de hogere frequenties 5G straks kunnen worden gebruikt. Die gaan waarschijnlijk pas in 2022 of 2023 onder de hamer. Voor nu ligt de focus dus nog op de wat meer basic 5G.

De toekomst

Over de toekomst zegt KPN weinig in zijn jaarverslag: “In 2021 zetten we weer een stap voorwaarts op onze weg naar groei. De COVID-19-pandemie heeft ongetwijfeld een effect, maar we zullen onze geest van creativiteit en flexibiliteit behouden. 2020 heeft laten zien hoe veerkrachtig we kunnen zijn.”