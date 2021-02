EU stelt verlenging gratis roamen voor

De Europese Unie heeft een voorstel ingediend om de wet die telecomproviders verplicht gratis roaming binnen de EU aan te bieden, met tien jaar te verlengen. De originele wet verloopt in 2022.

Naast het verlengen van de wetgeving wil de EU enkele extra garanties aan de wetgeving toevoegen. Een voorbeeld daarvan is de garantie dat gebruikers in alle landen een vergelijkbare dienst mogen verwachten, mits dit beschikbaar is. Als je in je thuisland een abonnement met 4G hebt, is het niet toegestaan om dat in een ander land kunstmatig tot 3G te verlagen.

Betere bereikbaarheid van nooddiensten

Ook worden er enkele verbeteringen toegepast zodat nooddiensten beter hun werk kunnen doen. Locatietransmissie van bellers naar nooddiensten moet probleemloos en gratis blijven werken in het buitenland en reizigers moeten geïnformeerd worden over de mogelijkheden om in het buitenland nooddiensten te bereiken. Dergelijke informatie is ook nodig over de mogelijke extra kosten die in rekening gebracht worden wanneer er naar servicenummers gebeld wordt, zoals helpdesks.

Fair use policy

De nieuwe regelgeving volgt op een beoordeling van de resultaten van de huidige wetgeving. Aanvankelijk was er een angst dat de regels misbruikt zouden worden door goedkopere abonnementen in het buitenland aan te schaffen en deze elders te gebruiken. In de praktijk blijkt dit echter mee te vallen, waarschijnlijk voor een groot deel door de fair use policies die hiervoor zijn ingesteld.

Vestager

Eurocommissaris Margrethe Vestager staat achter de wetgeving. “Waar we ook in Europa zijn, we kunnen altijd contact opnemen met onze geliefden, zakelijke gesprekken houden of verhalen delen terwijl we op weg zijn, zonder ons zorgen te hoeven maken over dure rekeningen. Het beëindigen van roamingkosten is een belangrijk voorbeeld van hoe de EU miljoenen burgers verbonden houdt en hun leven verbetert. De nieuwe regels voor roaming zorgen ervoor dat er geen extra kosten in rekening gebracht blijven worden en maken het zelfs beter.”

Gratis roamen sinds 2017

Gesprekken over het verminderen en zelfs opheffen van roamingkosten binnen de Europese Unie zijn al vele jaren gaande. Na veel onderhandelingen is uiteindelijk besloten dat op 15 juni 2017 roamingkosten binnen de EU werden afgeschaft. Er waren nog bepaalde tarieven voor gebeld worden in het buitenland, maar ook die zijn in de loop der jaren afgebouwd. Enkele landen buiten de Europese Unie, zoals Noorwegen, Liechtenstein en IJsland, doen ook mee met het verbond. Sinds Brexit zijn telecomproviders niet meer verplicht om het beleid in Groot-Brittannië te hanteren, al hebben de meeste beloofd dit voorlopig wel te doen. Hoe lang dit het geval blijft, is niet zeker.

Als de wet in 2022 met tien jaar wordt verlengd, blijft gratis roamen in ieder geval tot 2032 verzekerd.