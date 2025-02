Videogenerator Sora beschikbaar in EU, was geduld een schone zaak?

De videogenerator Sora is door OpenAI beschikbaar gesteld in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en omliggende EER-landen. Dat is ruim twee maanden na de Amerikaanse release. Maakt het uit?

Wegens de Europese AI Act was een gelijktijdige uitrol in Europa niet mogelijk. Dat is vaker het geval, hoewel de gevolgen van de regelgeving verschillen. Meta AI is bijvoorbeeld in anderhalf jaar tijd nog steeds niet in Europa beschikbaar, terwijl Google in 2023 vier maanden wachtte met het uitrollen van Bard (nu Gemini).

Sora: niet anders dan voorheen

De videogenerator Sora zelf is geheel in lijn met wat OpenAI beloofde en wat gebruikers in onder meer de VS al hebben ervaren. Met eenvoudige prompts zijn er video’s te genereren voor betalende gebruikers. Wie meer betaalt, krijgt toegang tot hogere resoluties en langere video’s. Allerlei prompts zijn acceptabel, maar de tool weigert om gevoelig materiaal te genereren. Dat is in principe niet heel anders dan het geval is bij de taalmodellen achter ChatGPT.

Hoge risico’s, maar geen hoge wachttijd

Voor de AI Act worden alle AI-systemen die beschikbaar zijn in Europa ingedeeld in een risicocategorie. Aan een hoger risico zitten strengere regels verbonden. Dat moet inwoners van de EU beschermen tegen risicovolle systemen. De technologie achter Sora draagt allerlei risico’s met zich mee, zoals het genereren van nepnieuws of deepfakes. Echter is het niet zeker of het wel de AI Act is die voor problemen zorgt. Zo was het uitblijven van Apple Intelligence in Europa te wijten aan de Digital Markets Act, aldus Apple in juni 2024.

Meta-CEO Mark Zuckerberg is een uitgesproken tegenstander van “preventieve regelgeving” wegens “theoretische gevaren”. Samen met Spotify-CEO Daniel Ek lichtte hij dit uitgebreid toe in augustus vorig jaar. OpenAI’s release van Sora in de VS gaf de kans voor soortgelijke geluiden om gehoord te worden. Het is maar de vraag of het wel zo makkelijk is om over “overregulering” te spreken, in ieder geval als het om videogeneratie draait. Wat heeft Europa immers verloren door de extra regelgeving? Twee maanden zonder Sora lijken overkomelijk.

Waar wel over te twisten valt, is het effect op Europese AI-partijen. Zij dienen immers direct te voldoen aan de restrictieve wetgeving voordat ze hun producten überhaupt mogen lanceren. Daarin schuilt nog zeker een nadeel voor Europese spelers die hun eigen Sora-alternatief willen bouwen en snel willen uitbrengen.

Lees ook: OpenAI kondigt GPT-4.5 aan, het nieuwste model achter ChatGPT