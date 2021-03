Lenovo introduceert nieuwe edge devices ThinkEdge SE30 en SE50

Lenovo introduceert een tweetal edge devices in zijn ThinkEdge-portfolio, de SE30 en de SE50. Deze devices zijn geschikt voor verschillende bedrijfssectoren die afhankelijk zijn van data voor hun productiviteit.

Edge computing, waarbij data dichterbij de bron kan worden verzameld en verwerkt in plaats van in datacenters of (multi)cloudomgevingen op afstand, wint enorm aan populariteit. Veel bedrijven willen dit soort toepassingen dan ook op korte termijn implementeren.

Lenovo wil als hardwareleverancier graag extra aan edge computing verdienen en introduceert daarom twee nieuwe edge devices die direct in een bedrijfsomgeving kunnen worden ‘gehangen’. Deze devices bieden bedrijven dan alle mogelijkheden op het gebied van het verwerken van zakelijke data en de bijbehorende security.

In het bijzonder richten de edge devices op een aantal specifieke bedrijfssectoren of -toepassingen. Denk hierbij aan de retailsector en de maakindustrie, maar ook aan de gezondheidszorg. Deze branches hebben volgens Lenovo een enorme behoefte aan een goede edge computinginfrastructuur.

Nieuwe edge devices

De nu gelanceerde ThinkEdge SE30 is een klein robuust device voor het verwerken van edge workloads. Het hart van het device is een 11e generatie Intel i5 vPro-processor voor industrial computing. De processor is vooral geschikt voor rekenkracht en AI workloads en heeft tot 16 GB intern geheugen en een storagecapaciteit van 1 TB. Voor connectiviteit beschikt het edge device over zowel 4G- als 5G-modules. Ook beschikt de SE30 over diverse security en beheer features.

Naast de SE30 lanceert Lenovo ook de ThinkEdge SE50. Dit edge device is geschikt voor die omgevingen en applicaties die hogere analytics en datavewerking aan de edge nodig hebben. Met dit device kunnen bedrijven realtime data van gedistribueerde IoT-omgevingen analyseren en verder verwerken. Via het device kunnen bedrijven ook IoT-data richting het netwerk sturen naar eigen datacenters of de diverse (multi)cloudomgevingen. Lenovo ziet dit device ook als zeer geschikt voor het op locatie uitvoeren van hun AI-strategie.

De SE50 beschikt over een Intel Core i5- of i7 vPro-processor voor industrial computing. Het edge device beschikt over een geheugencapaciteit van 32 GB en tot 2 TB aan storage-opslag. De S5E0 is daarnaast geschikt voor omgevingen met een temperatuur tussen de 0 en 50 graden Celsius.

Beide ThinkEdge-devices van Lenovo zijn halverwege dit jaar leverbaar.