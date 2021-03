NetApp stapt na vier jaar uit HCI-markt

NetApp heeft bekendgemaakt te stoppen met zijn Hyper-Converged Infrastructure (HCI)-aanbod. Het bedrijf introduceerde de dienst in 2017, maar meent dat het in de huidige markt alweer achterhaald is.

Bij het verdwijnen van zijn HCI-toepassing wil NetApp zijn klanten overhalen te kiezen voor Project Astra. Het bedrijf introduceerde dat initiatief vorig jaar als manier om storage en dataservices te combineren met Kubernetes.

Eric Han Vice President of Product Management bij NetApp, legt de beslissing uit aan Blocks & Files. “De kern is dat we HCI als belangrijk in de markt beschouwden toen we begonnen, maar het is een onderdeel van de markt dat klanten niet langer nodig hebben, omdat het bedoeld was om mensen naar de (hybrid) cloud te verplaatsen, en dat kan inmiddels zonder hulpmiddelen.”

Kubernetes neemt het over van HCI

Inmiddels gebeuren dergelijke migraties voornamelijk aan de hand van containers en Kubernetes die op gewone hardware draait. Dit biedt volgens NetApp een nieuwe dimensie van gemak die met eerdere oplossingen niet mogelijk was. Dat is waarom NetApp juist groot inzet op Project Astra als dé nieuwe methode om bedrijven te helpen migreren naar de cloud.

NetApp introduceerde HCI in juni van 2017. De dienst bestond uit een set compute servers met losse opslagnodes op basis van SolidFire Elements, met enkel flashopslag. Het voordeel van deze splitsing tussen rekenkracht en opslag zou verbeterde schaalbaarheid moeten zijn. Enorm populair zou NetApp HCI echter niet geworden zijn. Het gesplitste model bleef in de schaduw van pure HCI-oplossingen, zoals die van VMware, Dell en Nutanix.

Ondersteuning gaat voorlopig door

NetApp blijft tot het einde van dit jaar actief zijn HCI-toepassing ontwikkelen. Deze ontwikkelingen beperken zich echter tot het toevoegen van belangrijke nieuwe functies en het oplossen van kritieke problemen. Na dit jaar biedt NetApp nog drie jaar softwareondersteuning en vijf jaar hardareondersteuning.

