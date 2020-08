NetApp wil besturingssysteem ONTAP Kubernetes-native maken

NetApp wil zijn storage-besturingssysteem ONTAP Kubernetes-native maken. Dit als onderdeel van zijn Project Astra-initiatief, waarmee het zich richt op het combineren van storage en data services met het containerplatform.

De storage-leverancier kondigde eerder Project Astra aan. In een blog gaat Vice President of Product Management Eric Han in op de progressie rond Project Astra. Zo heeft NetApp besturingssysteem ONTAP opnieuw ontworpen om Kubernetes-native te worden.

Kubernetes-native ONTAP moet draaien in een Kubernetes-georkestreerde omgeving, om alle features van het containerplatform te gebruiken. Het besturingssysteem kan zo in theorie op iedere Kubernetes-cluster draaien, dus zowel on premise als in cloud-omgevingen.

“Deze gecontaineriseerde ONTAP drijft nu sommige sleutelregio’s in de public cloud aan, waar klanten een VM-volume zien ondersteund door een microservices-architectuur”, aldus Han. “En omdat onze cloud Project Astra-klanten om on premise Kubernetes storage vragen, zien we voordelen in het hebben van onze eigen common control-plane in Kubernetes. Hiermee kunnen klanten eenvoudiger een consistente app-data ervaring hebben door Astra, of dat nou on premise of in de cloud is.”

Volgens Han willen gebruikers een “set tools voor stateless- en stateful applicaties, built-in Kubernetes-objects en -extensies, die naadloos draait in clouds en on premise.”

Het betreft hier vooralsnog functionaliteit uit de eerste preview, waar gelimiteerd toegang tot is. In de update geeft Han wel aan uit te kijken naar de aankomende public preview van Project Astra. Naar verwachting zal de release ergens in de komende maanden zijn.

Tip: NetApp zet in op simpelere storage- en datadiensten voor multicloud