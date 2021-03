Cisco breidt Silicon One-portfolio van netwerkprocessors verder uit

Cisco heeft onlangs zijn gestandaardiseerde portfolio van netwerkprocessors SiliconOne uitgebreid met nieuwe processors die nog hogere bandbreedtes mogelijk moeten maken. Deze kunnen dan vooral ingezet worden voor onder meer routers en switches.

Vaak beschikken grote bedrijfsnetwerken, zoals die van telecomoperators, over vele routers en switches die door een groot aantal processors worden aangestuurd. Deze verdeelde processorarchitectuur hebben allemaal afzonderlijk beheer en onderhoud nodig. Dit maakt het beheer van deze netwerken zeer complex.

Introductie Silicon One-netwerkprocessors

Een enkele gestandaardiseerde en programmeerbare processorarchitectuur voor alle netwerkdevices, in het bijzonder de routers en de switches, zou hiervoor een goede oplossing zijn, dacht Cisco eind 2019. Hiervoor, zo merkten we toen al op, lanceerde de techgigant toen zijn Silicon One-netwerkprocessorarchitectuur.

Met deze gestandaardiseerde architectuur komt aan het gefragmenteerde ecosysteem van diverse netwerkprocessorarchitecturen een eind en kunnen netwerken in één keer de beste prestaties leveren, is de gedachte. De processors kunnen daarnaast geprogrammeerd worden om een bepaalde functionaliteit te leveren voor het gebruik in switches of routers. Verder moeten de gestandaardiseerde netwerkprocessors de hoogst mogelijke prestaties leveren, vooral met bandbreedte.

Drie nieuwe releases

De recente release van drie nieuwe Silicon One-processors door Cisco bevestigt deze strategie, zo lijkt het. De nu aangekondigde netwerkprocessors, die nu het totaal op tien Silicon One-versies brengen, moeten nu ‘web-scale’ switching mogelijk maken met ongekende snelheden. Deze exemplaren moeten zelfs een maximale bandbreedte van 25.6 Tbps opleveren.

De Cisco Silicon One G100-processor is de eerste chipset die de maximale bandbreedte van 25.6 Tbps bereikt. Dit zou een 1.7 keer hogere bandbreedte zijn dan andere netwerkprocessors kunnen leveren en tot die keer meer packets-per-second kunnen verstouwen. De 7-nanometer G100 is volledig programmeerbaar en is een volledig ‘shared packet buffered’ device. Door de diverse programeerbare functionaliteit op de processor, krijgen beheerders straks efficiënter inzicht in de diverse netwerkprestaties. Een ingebouwde 1.6Tbps-interface helpt bedrijven om eerder niet-opschaalbare netwerken alsnog een boost te geven.

Daarnaast is de Cisco Silicon One Q211L-switch-netwerkprocessor geïntroduceerd. Deze specifieke netwerkprocessor complementeert het al bestaande Silicon One 12.8Tbps Q200L, 6.4Tbps Q201L and 3.2Tbps Q202L leaf- en top of rack-switchportfolio.

Voor netwerkrouterfunctionaliteit is nu ook de Silicon One Q200 gepresenteerd. Deze is een toevoeging aan het bestaande portfolio van de 8Tbps Q200-, 6.4Tbps Q201- and 3.2Tbps Q202 routing devices.