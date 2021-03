AMD introduceert nieuwe Zen 3-serverprocessors

AMD heeft zijn nieuwste generatie serverprocessors onthuld. De Epyc 7003-processors zijn gebaseerd op de nieuwe Zen 3-architectuur. AMD claimt dat de topmodellen de snelste serverprocessors op de markt zijn.

In totaal heeft AMD 19 verschillende processors onthuld. Deze lopen uiteen van een model met 8 cores tot verschillende versies met 64 cores, geproduceerd op het 7nm-procedé van TSMC. In die zin komen de nieuwe processors met de codenaam Milan overheen met hun Rome-voorgangers. Een belangrijk verschil zit hem echter in de nieuwe Zen 3-architectuur, die een ipc-verbetering tot 19 procent met zich mee moet brengen.

Vernieuwingen ten opzichte van Epyc Rome

Een andere verbetering is de manier waarop de cache is opgebouwd. Net als bij Epyc Rome is er maximaal 256MB aan L3-cache beschikbaar, maar elke core kan nu bij maximaal 32MB daarvan, in plaats van de 16MB bij de vorige generatie. AMD schat in dat de beste Epyc 7003-processors grofweg twee keer zo snel zijn per socket als de snelste serverprocessors uit de stal van Intel.

De nieuwe processors passen op dezelfde SP3-socket als hun voorgangers en veel bestaande moederborden moeten na een biosupdate ook met de nieuwe processors overweg kunnen. De processors bieden ondersteuning voor 128 PCIe 4.0-lanes en maximaal 4TB aan DDR4-3200-geheugen per socket, met ondersteuning voor 8-channelgeheugen.

AMD heeft ook enkele moderne functies aan de nieuwe processors toegevoegd. Zo noemt het bedrijf ondersteuning voor SEV-NSP en nieuwe beveiligingsmogelijkheden in AMD Infinity Guard.

Line-up

Tussen de nieuwe processors zitten vier speciale modellen met een F in het typenummer. Deze processors zijn meer gericht op het bieden van zo hoog mogelijke snelheden per core ten koste van totale rekenkracht. Om dit te bereiken, draaien ze op hogere kloksnelheden en hebben ze daarmee een hoger verbruik ten opzichte van de andere processors met hetzelfde aantal cores.

De nieuwe AMD Epyc Milan-processors zijn per direct verkrijgbaar. AMD werkt met tal van serverfabrikanten samen om de processors op de markt te brengen. Hieronder vallen bedrijven als Dell, Lenovo, Supermicro, ASUS, Cisco, Foxconn, Gigabyte, HPE, MSI en Tyan. Ook grote cloudproviders als Microsoft Azure, Google Cloud en AWS hebben al plannen bekendgemaakt voor het implementeren van de nieuwe Epyc-processors in hun datacenters.

Tip: Dell presenteert PowerEdge XE8545 server met AMD EPYC en Nvidia A100